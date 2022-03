Lassan mögöttünk lesznek a szürke, hideg téli hónapok, amikor egyik fűtött helyiségből a másikba igyekszünk, fáradtan, csak magunk elé nézve sietünk a dolgaink után. A tavasz érkezésével az egyre több napos óra és az enyhülő időjárás hosszabb kimozdulásokra ösztönöz -

itt az ideje, hogy kipróbáljuk, milyen turistának lenni a saját hazánkban.

Nem kell ugyanis távoli tájakra utazni ahhoz, hogy csodát lássunk, megszámlálhatatlan szépség van a közvetlen környezetünkben is.

Észrevették, hogy egyre többször lehorgasztott fejjel járunk? Nem is kell hozzá gondterheltnek lenni, elég az, hogy a világot a kezünkben tartott telefonon keresztül szemléljük. Eltévedtünk, vagy nem találjuk a keresett kávézót? Nem szükséges kérdezősködni, az internetes térkép megmutatja az utat. Eszünkbe jutott valami fontos közölnivaló? Üzenünk a közösségi oldalakon keresztül. Ma is íródik a történelem, és mi lehajtott fejjel olvassuk a lapjait, a híreket. Folyamatosan lefelé nézünk, miközben a fejünk felett tengernyi látnivaló van, csak észre kellene vennünk.

Nem feltétlenül kell többnapos szabadságot kivenni, egy hétvégi, ráérős városi séta is alkalmas arra, hogy megállva rácsodálkozzunk egy-egy építészeti műremekre.

Üdülés közben pedig nemcsak kívülről, hanem, ha lehetőség van rá, belülről is megismerkedhetünk hazánk számos gyönyörű épületével. Nyitott szemmel, figyelmesen nézve megláthatjuk az apró részleteket, elgondolkodhatunk azon, hogy milyen sok ember közös, elhívatott munkája kellett ahhoz, hogy egy templom, ház vagy kastély elnyerje a végső, lenyűgöző alakját. Keramikusok, kovácsmesterek, szobrászok művészi alkotásai formálták az épületeket történelmünk ma is „élő” tanúivá, Magyarország építészetét pedig világhírűvé, a turizmus egyik kedvelt célországává.

Merre menjünk?

A felfedező sétákat amellett, hogy előre megtervezzük az útvonalunkat, többféle tematikára is felfűzhetjük. Magyarország, és ezen belül a főváros több évszázadot felölelő épületeit tekintve a legsokszínűbbek közé tartozik, így akár építészeti stílusok szerint elkezdhetjük a felfedezést. Vagy képzeljük el, hogy történelemórán vagyunk, és az a feladat, hogy egy jelentős eseményhez kapcsolódó helyeket kell felkeresnünk.

Így elmehetünk Budapesten a klasszicista épületek egyik legszebbjéhez, a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amely az 1848-as forradalom egyik fontos színhelye volt, és azóta is a szabadság jelképe. Csodáljuk meg a homlokzatán a mozgalmas timpanont, járjuk körbe az épületet, a kertjében pedig meg is pihenhetünk.

Forrás: pinter arpad aka the pixeltaster

Ha történelmünk egyik érdekes szeletére vagyunk kíváncsiak, keressük fel a Budavári Palotát, amely 1987 óta az őt körülölelő Várnegyeddel együtt a budapesti világörökségi helyszín része, és a neobarokk építészet szép példája. Az impozáns zöld kupola, bármennyire réginek tűnik is, viszonylag modern része a palotának, a második világháborúban szétlőtt eredeti helyett a 60-as években került a tetejére. Ma az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Nemzeti Galériának és a Budapesti Történeti Múzeumnak ad otthont az épület.

Szintén a Budai Várban található a méltán híres idegenforgalmi látványosság, a Halászbástya. Teraszairól Teraszairól lélegzetelállító látkép tárul elénk, a sokszínű fővárost felülről szemlélhetjük, de itt is érdemes felfelé nézni: érdekesség, hogy a neoromán stílusú építészeti műremek tornyai a hét magyar honfoglaló vezért szimbolizálják.

Forrás: pinter arpad aka the pixeltaster

Az 1867-es kiegyezés után Budapest elképesztő ütemben kezdett fejlődni, a mai utcákon járva nagyrészt ennek a periódusnak az építészeti emlékeivel találkozhatunk: az alapvetően neogótikus stílusjegyeket magán viselő Országház, a neoreneszánsz stílusú, a kultúra szentélyeként működő Operaház, vagy a szintén neoreneszánsz Szent István-bazilika.

Forrás: pinter arpad aka the pixeltaster

Ha Budapest, akkor nem szabad megfeledkezni a szecesszióról sem. Akár egész napos városnézést is szervezhetünk a 19–20. század fordulóján létrejött művészeti stílus építészeti gyöngyszemei köré, olyan sok kincsre bukkanhatunk. Ha valahol érdemes a nyakunkat tornáztatnunk, azok a szecessziós épületek, olyan sok megcsodálni való részlet van rajtuk.

A fővárosban számos középület hirdeti a századforduló formabontó törekvéseit. Érdemes felfelé és - ahol lehetőségünk nyílik rá, belül is - körbenézni a Gresham Palotánál, a Vakok Intézeténél, az Állatkertben, a Liszt Ferenc Akadémián, a Nemzeti Bank szomszédságában álló Postatakarékpénztárnál vagy az Iparművészeti Múzeumban, megállni a városligeti fasor református templománál, és megcsodálni kerámiadíszes főbejáratát.

Vidéki csodák

A szecesszió nemcsak Budapesten hódított teret: említésre méltó Szegeden a Reök-palota, Kecskeméten a Cifrapalota, Pécsett vagy Debrecenben is találkozhatunk ilyen stílusú épületekkel. De nem csak ezért érdemes más városokba is ellátogatni, a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed például számos programjával, kiállításával, kézműves műhelyével akár többnapos elfoglaltságot is adhat a látogatónak. Díszes-színes cserepekkel kirakott háztetői már messziről hívogatnak, a Zsolnay család gyára köré épült parkban pedig akár piknikezhet is a sok látnivalótól elfáradt turista. Itt is van bőven felfelé nézni való: különleges látványosság az egykori üzem udvarán a Cifra kémény eozinmázas díszítéseivel.

Forrás: FARKAS MARTON

Bármerre járjunk is az országban, nyitott szemmel, és a szépség befogadására nyitott szívvel nézzünk körbe, és nézzünk felfelé! Vegyük észre rejtett kincseket, a velünk élő történelem tanúit, építészeti örökségünket.