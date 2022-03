– Húsz évig a vegyiparban dolgoztunk a férjemmel, közben két évet Líbiában töltöttünk. 1991-ben költöztünk Kazincbarcikáról Szombathelyre, de már 1988-tól kereskedelemmel foglalkoztunk. A vasi megyeszékhelyen Kalocsai Bt. néven kezdtünk családi vállalkozásba: 1000 aprócikk boltot nyitottunk a Kőszegi utcában, ahol a gyerekjátéktól a dohányig, a csavartól a villanykapcsolóig sok mindent árultunk. Emlékszem, már abban az évben felkérést kaptunk, hogy települjünk ki a karácsonyi vásárra a sportházba. Színes műanyag háztartási termékeinknek olyan sikere volt, hogy elhatároztuk, műanyag-nagykereskedést nyitunk. A következő évben családi házunk garázsában indítottuk az üzletet – idézi fel Györgyi az első hónapokat. A férjét is említi, aki nem élhette meg a vállalkozás fejlődését, 1992-ben elveszítették. Györgyi húszéves lányával és 23 éves fiával építette fel a céget rengeteg munkával. Szóba kerül a Szuperinfó hetilap is: az újságot Szombathelyen ő indította.

Forrás: © Cseh Gábor

Mint mondja, hamar kinőtték családi házukat, utána saját telephelyre költöztek a Szent Gellért utcában, közben a Király utcában is évekig vittek egy üzletet, majd a Csaba úton egy nagy csarnokban működtek 15 évig. Végül immár 12 éve a Körmendi úton egy telephelyre költöztették kis- és nagykereskedésüket is. Tevékenységük fokozatosan bővült, a vállalkozás 1999-ben kft.-vé alakult. 2002 óta importtal is foglalkoznak, és saját termékeket gyártatnak – ezekkel többnyire nagykereskedéseket látnak el az országban. Az áruválasztékuk is egyre nagyobb lett a keresletnek megfelelően: jelenleg több mint 10 ezer termékük van.

Forrás: © Cseh Gábor

Ahogy a polcsorok között haladunk, Györgyi mutatja: orvosi rendelőkbe, óvodákba, irodákba is kerülnek a náluk vásárolt szemetesekből, irattartókból. Komoly tételt jelentenek a vendéglátóegységek, büfék számára készült poharak, az ételszállításhoz használható papír- és műanyag dobozok akár környezetkímélő, lebomló anyagból. Minden évszakban szezonális termékek széles választékát biztosítják nagy volumenben – ilyenek a kertészeti cikkek, cserepek, balkonládák, hozzájuk locsolók, zöldséges ládák, rekeszek. Ünnephez illő dekorációért, ajándéktárgyakért, lakásdíszítő elemekért is érdemes hozzájuk betérni. Sokat eladnak kerti bútorokból, utcai kukákból. A háztartásban használt legapróbb cikkek – krumplinyomó, nokedliszaggató, derelyemetsző, ajándéktáskák, faliórák – is beszerezhetők náluk, nemcsak műanyagból, hanem porcelánból, üvegből készült tárgyak is. Az egyik sarokban gyerekjátékokat látunk, odébb takarítószereket, partvist, szemétlapátot és légmentesen zárható savanyítóvödröket.

Forrás: © Cseh Gábor

– A kezdeti háromfős családi cég fokozatosan bővült munkatársakkal. A fiam önálló vállalkozásba kezdett, sikeres cége a Kelet-Ablak Kft. A lányommal közösen vezetjük a céget, és nagy örömömre már az unokám is nálunk dolgozik, megvan az utánpótlás. Jelenleg nyolc munkatársunk van – törekszünk személyes, udvarias kapcsolatot kialakítani a vevőinkkel, egyéni kéréseiket, megrendeléseket teljesíteni. Viszonteladóinkon kívül sok közintézménnyel, vállalkozással, vendéglátóhellyel állunk kapcsolatban. A harminc év alatt rengetegen megismerték cégünket a városban, és mondhatom, a megyében is. Szeretnénk még sokáig rendelkezésükre állni és az elégedettségüket kivívni. Minden kedves vásárlónknak, partnerünknek köszönjük a harminc évet.

A Kalocsai Kft. 30. születésnapja alkalmából március 18-án minden vásárlóját megajándékozza. Illetve, facebook oldalukon elhelyezett nyereményjáték keretein belül értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra.

