A megújult kereskedés mintegy 10 ezer négyzetméteren található, ebből 400 négyzetméter a kivételes igényességgel, újonnan épült üzleté. Az építkezés 2019-ben indult el, a koronavírus járvány miatt azonban csak most fejezték be. De a látvány önmagáért beszél. A cél is az volt, hogy valami olyat hozzanak létre, ami egyedülálló, igényes és modern. Eddig főleg az osztrák vásárlókból éltünk, de szeretnénk a magyarokat is megnyerni - mondta Fábián Gábor, a kereskedés tulajdonosa, aki párjával, Kovács Gabriellával együtt vezeti az üzletet.

Kiváló partnerekkel dolgoznak együtt, ez alap az üzleti életben és ez jelenti a jövőt is. Így könnyebb beszerezni az árut, a koronavírus járvány alatt ugyanis megtapasztalhatták, hogy akadhatnak nehézségek.

Szinte a kezdetektől olasz és holland partnerekkel dolgoznak, akikkel abszolút gördülékenyen megy a munka, mostanra baráti kapcsolat is kialakult. Minden évben elmennek kiválasztani a növényeket, így a minőség még inkább garantált. Nagyon sok mediterrán növényt tartanak, extra méretűeket és korosakat is, mert ezeket nagyon sokan keresik. Van kétszáz éves olajfájuk, hat méteres pálmájuk, 30-40 éves cédrusaik. Japán juharból is közel harmincféle van a kereskedésben, hortenziából csaknem ugyanennyi.

A mediterrán és japán stílusú kertekhez is minden megtalálható a kereskedésben. De az is megtalálja, amit keres, aki a hagyományosabb, egyszerűbb növényeket keresi.

-A megbízhatóság nagyon fontos - teszi hozzá Fábián Gábor, enélkül nem lehet sikeres vállalkozást működtetni. Kollégáival azon vannak, hogy a minőség mellett a kreativitás is megjelenjen a termékpalettán. A növénykereskedésen belül elindították a Ládikó elnevezésű handmade csoportot. Az előállított díszek mind egyediek és szinte teljes mértékben természetes anyagokból készülnek, a szezonnak megfelelően. Nagy gondot fordítanak a környezetvédelemre. Az újrahasznosítás fő szempont, az üzlet belső kialakításánál is csak újrahasznosított anyagokat használtak fel.

A vállalkozás nagyon jó kapcsolatot ápol a Szentgotthárd környéki önkormányzatokkal, intézményekkel. A terv az, hogy minden szezon kezdéskor felajánlanak a hivataloknak különböző növényeket, hogy azokat elültethessék.

A Fábián Növénykereskedés kertépítéssel is foglalkozik, erre a munka nagyságától függően 4-5 embere van. A vállalkozás az üzletben hat főt foglalkoztat. A kereskedés nyitvatartása abszolút vásárlóbarát, tavasztól őszig hétköznaponként 8-18 óra között, szombaton pedig 8-13 óráig várják a vevőket.

A szentgotthárdi növénykereskedés április elsején lesz tíz éves. Az új üzlet megnyitóját egy hónappal korábban tartották, hiszen elindult a szezon.

Tényleg érdemes ellátogatni az üzletbe, mert szinte biztos, hogy nem távozunk üres kézzel, hiszen annyi növénycsoda és minőségi kézműves termék van itt. Csak győzzünk választani.

