Táplálékkiegészítők használata

Bár a tudatos táplálkozás olyan dolog, amire minden józan belátással megáldott ember igyekszik odafigyelni, a táplálékkiegészítőkkel szemben mégis sok ellenérzés felmerül egyesekben. Pedig ha a nagyobb áruházak kínálatából vásárolnunk, mint például az Alza, akkor kizárt, hogy egészségre ártalmas terméket fognánk ki. Ezekkel nem csupán olcsóbban kijöhetünk az egészséges étrend összeállítása kapcsán, de nagyon sok esetben szinte elengedhetetlennek bizonyulnak. Hacsak nem prémiumminőségű bio zöldségeket vásárolunk, akkor a szupermarketek kínálata nem valószínű, hogy fedezné vitaminszükségletünket. Enélkül pedig ne várjunk jelentős immunitást szervezetünk részéről. Így tehát igencsak indokolttá válik a táplálékkiegészítők használata.

Testmozgást, de milyet?

A testmozgás fontos eleme az egészséges életmódnak, viszont nem mindegy, mit értünk ez alatt. Azok számára, akik csupán a boltba sétálnak le naponta, nem igazán kecsegtető a helyzet. A megfelelő immunitáshoz ugyanis intenzív mozgásokra van szükségünk. A futás, a biciklizés és minden egyéb izzasztó folyamat kiváló megoldást jelenthet. Persze sokat számít, ha nem mindenhová tömegközlekedéssel járunk, hiszen a mindennapi séta elengedhetetlen az egészség szempontjából. Ezen túl viszont érdemes legalább hetente kétszer valamilyen intenzívebb mozgást is beiktatnunk, ha valóban fontos számunkra immunitásunk.

Mentális egészség

A stressz rengeteget árthat a szervezetünknek, így a védekezőképességünknek is. Éppen ezért elengedhetetlen a mentális egészségünk ápolásai is testünk mellett. A tudatos relaxáció hatalmas segítség lehet ebben, így tehát mindenképp megéri a kellő mértékű pihenést is beiktatni mindennapi teendőink közé.