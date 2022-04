Prémium késztermékeket gyárt a PNH – már több mint tíz éve vagyunk jelen a fémmegmunkálás világában. Az alkalmazott technológiák között megtalálható nálunk a lézer- és vízsugaras vágás, hajlítás, fúrás, hegesztés és felületkezelés is. Az elmúlt évek során a vállalat töretlenül növekszik, így nemcsak a munkatársaink száma emelkedik, hanem látványosan bővül a vasvári üzem területe is - új csarnokok és raktárak nyílnak, miközben folyamatosan érkeznek az új gépek, robotok és technológiák is. Ehhez pedig tettre kész munkatársakat várunk csapatunkba, akik készen állnak arra, hogy a családias légkörét máig megőrző céggel együtt fejlődjenek tovább. Mert a PNH nemcsak állást, hanem karrierutat is kínál.

A PNH-nál azért dolgozunk, hogy kiváló minőségű acéltermékeink a hazai és nemzetközi piacon ismertebbé váljanak, vállalatunk az európai top gyártók közé emelkedjen.

Hiszünk a vállalat és a munkatársak szakmai tudásában, valamint a közös alkotás kohéziós erejében. Nem csupán gyártunk, fejlesztünk, hanem közösséget is építünk, mert “acélos kötelékek” nélkül nem lehetünk hosszútávon sikeresek.

Az áprilisi állásbörzére ismét látványos standdal készülünk, hogy első kézből tudjunk hiteles információkkal szolgálni az érdeklődőknek, és készen állunk arra, hogy személyes beszélgetéseket folytassunk az érdeklődőkkel, illetve bemutassuk vállalatunk működését azoknak, akik egy jól fizető, stabil munkahelyet keresnek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a PNH standján!

Az aktuális lehetőségekről az alábbi honlapon található részletesebb információ:

www.pnh.hu/karrier

www.facebook.hu/pnh.vasvar