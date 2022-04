Szédületes akcióval vár mindenkit a Matrackuckó webáruháza, és 14 üzlete, hiszen most bárki visszanyerheti vásárlása árát. Nincs ez másként a szombathelyi Matrackuckóban sem, ahol az üzlet vezetője, Papp Attila nemcsak az akció részleteivel, de néhány hasznos tanáccsal is szolgál. Az április 30-ig tartó nyereményjátékban kisorsolt szerencsés, 300 ezer forintos értékhatárig kaphatja vissza vásárlásának ellenértékét, de emellett egyéb nyeremények is kisorsolásra kerülnek.

Forrás: Unger Tamás

Az akció azonban nemcsak matracokra, hanem minden egyéb, az üzletben kapható termékre, így például a többek között párnákat, paplanokat gyártó Naturtex teljes termékpalettájára, illetve a gyapjútermékekre is vonatkozik. A gyapjúról sokan gondolják úgy, hogy az kizárólag téli műfaj, nyárra nem való, csakhogy ma már vannak olyan termékek is, amelyek kifejezetten a melegebb időszakban komfortosak, ráadásul akár mosógépben is moshatók. A gyapjúról fontos tudni, hogy elsősorban klimatizál, vagyis megőrzi a hőt, miközben a párát átereszti. És, ha már nyár, aki érzékeny a melegre, viszont nem mondana le a memóriahabos matracok nyújtotta kényelemről, annak kiváló választás lehet az úgynevezett Cellpur matrac, ami a klasszikus memóriahabos matractól eltérően, kiváló szellőzésével hívja fel magára a figyelmet. Matracból egyébként nagyon sokféle van, és igaz ez a méretekre is, de ha valakinek egyedi igényei vannak, legyártják azt is.

Forrás: Unger Tamás

Többször előfordul – meséli az üzletvezető – hogy azzal keresik meg őket, hogy a kigödrösödött fekhelyükön úgy próbálnak meg segíteni, hogy arra egy fedőmatracot raknának. Sajnos azonban ez nem hozza meg az elvárt eredményt, a problémára csak a teljes matraccsere nyújt kielégítő megoldást, ezért a szakember nem is szokott mást javasolni, ugyanígy a túl puha fekhelyből sem lehet keményebbet varázsolni, egyedül a túl keményen tudnak hatékonyan puhítani a fedőmatracok. Mindezek ismeretében a legcélszerűbb személyesen vásárolni, így ki is lehet próbálni az adott terméket, és a vásárló szó szerint a saját bőrén tapasztalhatja meg, hogy neki melyik keménység fekszik.

Unger Tamás

A nyilvános sorsolás június 1-én 14 órakor a budaörsi Matrackuckóban lesz, amit élő Facebook közvetítésen is nyomon lehet majd követni. Részletek és regisztráció: matrackucko.hu. Ha pedig mindez nem lenne elég, a Matrackuckó most hétvégén standdal képviseli magát a Hungexpo területén rendezett OtthonDesign otthonteremtési szakkiállításon, a Construmán (B pavilon 3/A), ahol további nyereményjátékok várják az érdeklődőket.

Matrackuckó Alvásszaküzlet

Szombathely, Zanati út 27. (PENNY-vel szemben)

Telefon: 06-20-227-3780

Nyitva tartás:

Hétfő-péntek: 10:00-18:00

Szombat: 09:00-13:00