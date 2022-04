A Sárvári Gyógyfürdő Kft. közel 150 alkalmazottat foglalkoztat, üzemeltetésébe tartozik a Gyógy- és Wellnessfürdő, a VitalMed Hotel, a Thermal Camping és a Kalandpark. A pandémia és a korlátozások ideje alatt, annak ellenére, hogy a fürdő nem üzemelhetett, minden dolgozóját megtartotta, és mindent megtett azért, hogy a munkavállalók ez alatt az időszak alatt is biztosnak érezhessék munkahelyüket.

2020-ban a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapított Családbarát Munkahely címet.

A Sárvári Gyógyfürdő Kft. kiemelten törekszik munkavállalói megtartására, közérzetük javítására, egészségük megőrzésére, hiszen fontos, hogy jól képzett szakemberek és összeszokott gárda fogadja a vendégeket. Munkavállalóik számára ingyenes a belépés a Gyógy- és Wellnessfürdőbe, a szaunavilágba, illetve a fitness terembe. Nagy kedvezményekkel vehetik igénybe az egyéb szolgáltatásokat és vásárolhatnak ajándékutalványt. A gyógyászaton rendelő szakorvos is rendelkezésükre áll és a munkáltató engedélyezi, hogy a gyógykezeléseket, gyógykúrákat is jutányos, dolgozói áron tudják igénybe venni. Nyaranta a fürdő és a kalandpark napközis táboraiba várják a munkavállalók gyermekeit, így segítve azt, hogy a gyermekek nyári felügyelete könnyen megoldható legyen. Partnerszállodákban és partnerfürdőkben kedvezményes üdülésre nyílik lehetőség. A Kft. nagy gondot fordít kollégái továbbképzésére is. Rendszeresek a tanfolyamok, fejlesztő tréningek a cégnél. A béren kívüli juttatások rendszere az aktuális jogszabályoknak megfelelően elérhető.

Jelenleg műszaki vezető, úszómester, medenceőr, pénztáros, gyógymasszőr, és takarító munkakörökben keres a cég kollégát, alkalmi illetve szezonális munkára is!

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: [email protected]

Bővebb információ: www.sarvarfurdo.hu.