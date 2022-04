Az SPS az elmúlt években több tevékenységével is felhívta magára a helyi és az országos közönség figyelmét. 2020-ban új, modern irodaházukkal megérkeztek Szombathelyre, ezzel Rábahídvég mellett már a megyeszékhelyen is biztosítanak munkalehetőséget a jelentkezők számára – s teszik mindezt Családbarát és Szerethető munkahelyként, amely címeket a tavalyi évben, országos pályázatokon szereztek.



A megújulásra való képesség a kulcs



A vállalatnál érzékelték, hogy a pandémia miatt kialakult új normalitásban új módszerekre van szükség, és készek voltak ezek megvalósítására. Így mára már szinte minden kollégájuk számára elérhető a heti több home office lehetősége (azokon a területeken is, ahol korábban ez nem volt jellemző), és az online vagy hibrid vállalati események szervezésétől sem riadnak vissza. Márciusban például elindultak tematikus online toborzótevékenységükkel, az SPS karrierdélutánnal. Az eseményt abból a célból hívták életre, hogy egy aktuális témán keresztül

bemutatkozhassanak célcsoportjaiknak – az előző hónapban nőnap alkalmából inspiráló női karrierutakat ismerhettek meg az érdeklődők. A résztvevők így hallhattak arról, hogy az előadók miként váltak felnőtté, feleséggé, anyává a vállalatnál töltött idő alatt, és hogy ezt miképp tudták a munkahellyel összeegyeztetni. Ezen túl pedig a vezetők női perspektívából mutatták be, miért jó az SPS-nél dolgozni. Az esemény sikerét jól mutatja, hogy a résztvevők közül ketten azóta már az SPS csapatát erősítik. Az online karrierdélutánok következő állomásaként májusban a végzős egyetemistákra, illetve a pályakezdőkre kívánnak fókuszálni, hiszen szép számban dolgoznak a vállalatnál olyanok, akik első munkahelyként találták meg hosszútávú számításaikat az SPS-nél – a következő online eseményen ők fognak bemutatkozni.

Utánpótlás és közös növekedés

A megújulás mellett fontos az utánpótlás és a közös növekedés lehetőségének megteremtése is. Éppen ezért májustól gyakornoki programot indít a vállalat, melynek keretében a leendő munkavállalók már egyetemi tanulmányaik során megismerkedhetnek a céggel és bepillantást nyerhetnek annak mindennapi életébe, kultúrájába. Jelenleg is van egy együttműködésük az ELTE-SEK germanisztika szakával, mely már évek óta rendkívül sikeres és számos végzős hallgató helyezkedett el az SPS-nél rögtön tanulmányai befejezése után. A vállalat ezt a kapcsolatrendszert igyekszik kiszélesíteni, ezzel lehetőséget biztosítva a régió idegennyelvet beszélő, gazdasági beállítottságú fiataljainak az elhelyezkedésre.

Külföld helyett

A nyelvtudás gyarapítása és a kecsegtetőnek tűnő lehetőségek miatt sokakban felmerülhet a külföldi munkavállalás ötlete. Az SPS munkatársai közül többen kipróbálták magukat külföldön is, végül mégis itthon kezdtek a karrierépítésbe. Első kézből származó tapasztalataik alapján számos érv szól az SPS mellett a külföldi munkavállalással szemben:

 szabad hétvégék,

 nincs több műszak,

 a vállalat számos karrierlehetőséget kínál,

 stabil és összetartó a csapat,

 a nyelvtudás kamatoztatására is van lehetőség,

 kellemes irodai környezet,

 nem választ el több tízezer kilométer a szeretteinktől,

 nem kell bajlódni a külföldi adófajtákkal és a lakhatás nehézségeivel,

 a home office lehetőség is biztosított,

 a biztos nemzetközi háttér adott a határ átlépése nélkül is.

Ha te is szeretnél egy olyan csapathoz tartozni, amely folyamatosan tesz a munkavállalók mindennapjainak jobbá tételéért, valamint vonzó nemzetközi lehetőségeket is kínál, nézz szét a vállalat karrieroldalán, a swisspostkarrier.hrmaster.hu-n és csatlakozz az SPS-hez!