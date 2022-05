A Rajnis utcai bencés rendházat is érinti a séta: a Chernelek három generáción keresztül a bencésekhez íratták be fiaikat. A következő állomás a Hősök tornya. Az aljában elhelyezett márvány emléktáblán a nagy háborúban fiatalon hősi halált halt katonák között Chernel István és felesége, Róth Dóra szeretett fia, Miklós neve is szerepel. Az 1865-ben Kőszegen született és nagyon fiatalon, 56 évesen meghalt Chernel István munkásságát a Bechtold István Látogatóközpont, és az abban berendezett emlékszoba mutatja be.

Tizenkét éves volt, amikor az első madártani megfigyeléseit feljegyezte, 1899-ben Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre címmel jelentette meg ornitológiai szakkönyvét, mellyel nemzetközi hírnevet szerzett. A millennium évében kezdte létrehozni különleges arborétumát, amelyet ma Chernel-kert néven ismerünk. A kert után a séta utolsó állomása a temető, melyben kiemelt helyet foglal el a Chernelek kriptája, mellette István és fia, Miklós nyughelye. A madárral díszített síremlék apa és fia szeretetteljes kapcsolatára utal.

Mátay Mónika állította össze a séta állomásainak szövegét, amely már letölthető a Kőszegi Séták applikációból is – fordítása rövidesen angolul is elkészül. A Kőszegi Séták hat útvonaláról – köztük a Chernel-sétáról – júniusra elkészül a nyomtatott látványtérkép, amely elérhető lesz a Zwingerben és a helyi Tourinform irodában. Az új sétaútvonal és térkép az Interreg Local Flavours projekt helyi akciótervében a kőszegi Tourinform iroda, a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár, valamint az Őrségi Nemzeti Park munkatársaival együttműködésben valósul meg.