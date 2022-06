Tavaly áprilisban nyílt, és bő egy évvel később, május végén rangos szakmai elismerést kapott a Turner’s Cafe Bar Terrace. A Bar Show Budapesten negyedik alkalommal mérettettek meg a legjobb budapesti és vidéki koktélbárok és a bartenderek. A Top 3 újonnan nyitott bár kategóriában díjazták a sárvári Turner’s bart. A fürdőváros központjában, a Várkerület u. 33/C alatt található vendéglátóhely hamar a helyiek és a turisták kedvencévé vált. Mi történt az indulás óta? Mi a siker titka és kik állnak mögötte? – erről faggattuk a tulajdonosokat. A pohár fenekére is néztünk. No nem úgy… Vecsei András bártender, üzletvezető imponáló magabiztossággal vezetett végig az itallapon.

Forrás: © Unger Tamás

A celldömölki testvérpár, Esztergályos Bence és Máté évek óta otthon vannak Sárváron: a fürdő szomszédságában üzemelő családi vállalkozásukban dolgozva egyre törték a fejüket, mi hiányozhat még a sárvári gasztropalettáról, mi lehet hiánypótló az éttermek mellett. Évek óta nyitott szemmel jártak bel- és külföldön is: mi fogja meg őket egy vendéglátóhelyen. Gyűltek az inspirációk és a receptek, aztán megszületett a bár ötlete. – Az enteriőr édesanyánkat, Hauser Annát dicséri, ő látta meg a fantáziát az épületben, mely különleges belsőépítészeti megoldásai egyedi ötleteinkkel vegyítve született meg. Az épület ezen része hosszú ideig (közel 15 évig) állt üresen, előtte Borozóként üzemelt.

Aki nélkül ez a projekt szintén nem valósulhatott volna meg, Ő nagyapánk, a köztiszteletben álló Esztergályos Jenő, aki végig támogatott és segített bennünket. Nem volt könnyű a covid időszak alatt létrehozni egy olyan vállalkozást, amit nem tudhatunk, mikor nyithatunk meg, mert a vendéglátóegységek éppen zárva tartottak. Az átalakítás után két irányba nyitottunk – a Nádasdy vár és a Hild park felé. Az impozáns terasz70, míg a belső rész 40 vendég befogadására alkalmas, ahol vasárnaptól csütörtökig 9 és 22 óra között, míg hétvégén (péntek, szombat) 9 és 23 óra között nyújtunk színvonalas kiszolgálást. Fontos volt a barátságos közeg megteremtése, ahová vissza akarnak térni a vendégek, amelyben nélkülözhetetlen szerepet játszanak a bútorok, a színek, a megjelenés és a kínálat, ugyanis ma már a vendéglátás több mint egy hely, vagy szakma – mondja Bence és Máté. A tulajdonosok közül Bence marketinget tanult, ő felel a brandért és a megjelenésért. Testvére Máté turizmus-vendéglátás szakon végzett – ő a szakmai hátteret adja, emelett mindketten otthon vannak a bár és a kávé világában.

– „Olaszos” vendéglátást viszünk, amiben a tulajdonosok épp oly fontos szerepet játszanak a kiszolgálásban, mint az alkalmazottak – mondják.

Ehhez elengedhetetlen egyik fő profiljuk: a jó kávé. Közepes pörkölésű, délolasz, 70 százalék arabica, 30 százalék robusta keverékű feketét kínálnak, Sárvár és a környék egyik legnagyobb választékával. A minőségre garancia az is, hogy a pultban állók kivétel nélkül barista és latte art tanfolyamot végeztek. Egyik különlegességük a pozitív élettani hatású zöld tea, a matcha tea, amelyről azt tartják, hogy „az egészség, a szépség és az energetizáltság csodaitala”. 15 féle limonádé prémium sziruppal – közülük három cukormentes –, prémium üdítők sorakoznak az itallapon. Kaphatók csapolt, üveges és kézműves sörök, folyó borok a Somló hegyről és bőséges a választék palackos fehér, rosé és vörös borokból egyaránt.

Vecsei András üzletvezető

Forrás: © Unger Tamás

Vecsei András bártender az itallap kialakításában aktív részt vállalt a tulajdonosokkal karöltve, ő a koktélok felelőse. – Vodka, rum, whisky, tequila, gin, prosecco – az alapszeszekre bontottuk le a koktéllapot. Csak egy példa: 15 féle ginnel és 5 féle Fever Tree tonic-kal dolgozunk, különböző ízekkel – vannak köztük édes, citrusos és frissítő jellegűek. Természetesen fogjuk a hozzánk betérők kezét. Ha valakinek nincs határozott elképzelése, a felszolgáló a vendég által kedvelt ízvilág szerint ajánl italt. A vendég pedig úgy érezheti, hogy személyre szabottan kap koktélt. Küldetésünknek tekintjük azt is, hogy a minőségi italokat megismertessük.

Mint kiderült, a nők körében az egyik favorit gin tonic most a Rose Kiss (csökkentett cukortartalmú), de közkedvelt a Jing-jang és a Hunginikum is – utóbbi magyar összetevőkből, mint a Seven Hills tokaji gin, Balatonic, mazsola, boróka és lime. A férfiak a Refreshmentre szavaznak, ami uborkás, rózsaborsos, rozmaringos gin tonic. Természetesen alkoholmentes koktélokat is szervíroznak. A Turner’s special koktélokat pedig nyolc különböző fantázianévvel illették, szezononként változtatva őket. András egyébként a koktélok megszállottja: munka előtt és után a világ brandjeit és trendjeit követi. – Most a gin és a vodka éli reneszánszát. A tequila Amerikában hódít. A rummal kísérleteznek az emberek. Az édes kezd kimenni a divatból, kedveltek a fanyar ízjegyek. És a bonyolult – hat-nyolc összetevős – koktélok helyett az egyszerűbb, jó ízvilágú koktélokat keresik és szeretik a vendégek – mondja, és még egy trendet említ: minden korosztály egyre jobban figyel az egészséges étkezésre, arra, hogy minél kevesebb cukrot fogyasszanak. A Turner’s Cafe Bar Terrace-ban éppen ezért négyféle alternatív tej, – mandulatej, kókusztej, rizstej, szójatej –, valamint sima és laktózmentes tej közül választhatunk. Koffeinmentes kávét és matcha teát is ennek a jegyében vették fel a kínálatba. A koktélok között is több cukormentes: a speciális Light Rhubarb például cukormentes epersziruppal és rebarbarás Bambival készül.

Esztergályos Máté és Esztergályos Bence a díjjal

Forrás: © Unger Tamás

Végül visszatérünk friss szakmai elismerésükre: a Bar Show Budapesten 2021-es munkájuk alapján azokat díjazták, akik saját környezetükben progresszíven és magas színvonalon építették és fejlesztették a hazai bár- és koktélkultúrát. Mint mondják, a hattagú zsűri szigorú kritériumrendszer alapján döntötte el, kik kerülhettek a szűkített listára. A kategóriák jelöltjeire szavazni lehetett, azonban a végső sorrend kialakításában a zsűri szavazatai 40, a Bartender Szövetség tagjaié 30, a közönségszavazatok szintén 30 százalék súllyal számítottak.

Az Esztergályos fivérek és Vecsei András „most már elhiszik”, hogy nagy dolgot tettek le az asztalra kisvárosi bárként, és egybehangzóan állítják: a díj a teljes Turner’s csapatot és a vendégeket is illeti.

Vecsei András, Pup Eszter, Esztergályos Máté, Esztergályos Bence, Szij Maja és Bogdán Roland

Forrás: © Unger Tamás

Köszönik a rengeteg támogatást, szavazatot és bátorítást, ami mindig arra emlékezteti őket, hogy érdemes a vendéglátásban dolgozni.

Ha van olyan évszak, amely igazán a koktélokról szól, az a nyár. András állítja, Summer fresh koktélt otthon is könnyen kreálhatunk: 4 cl vodka, 2 cl Passion fruit likőr, epervelő vagy friss eper van benne, amit elég felvágni, kicsit összenyomni. Töltsünk rá jeget, öntsük fel almalével, keverjünk rajta egyet és bolondítsuk meg néhány lime szelettel.

Ha pedig további frissítő ízekre és pezsgő hangulatra vágyunk, bízzuk magunkat a Turner’s Cafe Bar bártenderére és csapatára...