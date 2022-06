Habár a hazai álláspiac is bőven rejt kiaknázandó opciókat, mégis nálunk is évtizedek óta a köztudatban vannak a különböző külföldi munkalehetőségek. Az erre vonatkozó hangok változó mértékben erősödnek vagy csitulnak el, de a kérdés folyamatosan a felszínen van. Ha kicsit messzebbre kalandozunk, a legnépszerűbb úticélokat az Egyesült Királyság és Németország jelentették és jelentik is a mai napig. Bár előbbi esetén a BREXIT erősen megfontolandóvá teszi ezt az opciót. Ha valaki mégis külföldön szeretne dolgozni, de nem menne túl messzire, a szomszédos országok is rendelkezésre állnak. Ám ha választani kellene, Ausztria munka szempontjából sokaknál elsőbbséget élvezne.

A határon túl dolgozókat megkérdezve a legtöbben bizonyára a kiemelkedő nyugati béreket említenék elsődleges motivációnak. Amellett, hogy nyugatabbra a hétköznapi élethez kapcsolódó költségek sok esetben szintén magasabbak, a bérek mértéke ezt a legtöbb esetben megfelelően kompenzálja. A külföldön dolgozók esetén az általánosan magasabb életszínvonal is csábító lehetőséget jelent. Sokszor említik, hogy hazánkban jóval nagyobb küzdelmekbe kerül fenntartani egy bizonyos életminőséget, míg külföldön jobban megbecsülik és honorálják az elvégzett munkát. Ha minket is vonz a nyugati életszínvonal, de nem utaznánk át hét határon, érdemes körülnézni Ausztria munka palettáján.

Lehetőségek egy ugrásnyira

Ha Ausztria munka kínálatát nézzük, egy rendkívül színes, sokoldalú lehetőség halmazzal találkozhatunk. Szakmunkáktól a nagyobb cégek által kínált értelmiségi pozíciókig szinte mindent képest lefedni a paletta, a többi pedig egyéni preferenciáinkon vagy épp képzettségünkön múlik. Az elsőként említett szakmunkák régóta nagy népszerűségnek örvendenek a határon túli munkák listáján. Sok szakember jár át hosszabb-rövidebb időre különböző kivitelezési munkákhoz, építkezésekhez, felújításokhoz és még sorolhatnánk. Ez esetben sokszor magasabb szintű nyelvtudás sem szükséges, így sokan vágnak bele az osztrák munkák rengetegébe.

Ausztria munka kínálatában kedveltnek számítanak a turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó állások is. Ausztria az épített és természeti környezet szempontjából is igencsak erős versenyző az európai mezőnyben, így turizmusa is kiemelkedően erős. Nagyvárosai, hegyi falvai, a fürdő- és síturizmusa egyaránt népszerűnek mondható. Ez pedig számos munkahelyet teremt a turizmus-vendéglátás területén. A szálláshelyek folyamatosan keresik a takarítókat, konyhai kisegítőket, szakácsokat és még sorolhatnánk. A munkák kínálata sokszínű, előfeltételként pedig leginkább a bizonyos fokú nyelvtudás és korábbi tapasztalatok említhetők. A munkák pedig akár szezonális jelleggel is végezhetők, sőt, az ingázás is népszerű opció.

Itthoni élet, külhoni munka

Bár Ausztria munka szempontjából mindenképpen vonzó, sokan nem szeretnének életvitelszerűen a határon túlra költözni. Hazánk nyugati, északnyugati területeiről ugyanakkor sokan ingáznak a két ország között. Tekintve, hogy a schengeni övezet okán a határátlépés semmilyen adminisztratív teendővel nem jár, az ott élőknek ez lényegében annyi, mintha egy szomszédos városba járnának át dolgozni. Ez pedig országon belül is jól bevett gyakorlat. Habár a munkáltatók sok esetben szállást is biztosítanak a dolgozóik számára, ez leginkább a szezonális munkáknál lehet járható út. Ha itthon szeretnénk élni, de vonzóbb a nyugati bér, az ingázás az ideális megoldás.

Ezzel egy igencsak kedvező helyzet teremtődik, hiszen míg a bérünket az osztrák munkáltatótól kapjuk, életünket a hazai, a nyugatinál alacsonyabb árszínvonalon éljük. Ezáltal megélhetésünk sokkal inkább biztosított és egy jóval magasabb életszínvonal elérése is egyszerűbb. Legyen szó akár szakmunkásokról, turisztikai dolgozókról, de említhetnénk akár a fogorvosokat és más értelmiségi dolgozókat is, Ausztria kiváló opciót kínál a határ mentén élők számára egy egyszerűbb életre. A nyelvtanulásba és a szakmai színvonalba vetett munka pedig többszörösen kifizetődik a külhoni munkavégzés során.