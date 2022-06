Nyáron az ide betérő vendégek kiélvezhetik a magyar borászok válogatott nedűit, vagy akár az itallapon található egyedi koktélokat, egy kellemes beszélgetés közben az árnyas, hangulatos teraszon.

Az ételek pompásak, nem is csoda, hiszen Király Martin séf fantáziája szabadon szárnyalhat a konyhában.

- Teljes csapattal jöttünk ide, a Juhász Gyula utca 15., szám alá. Ezen belül is a második emeletre – vág a közepébe Kunovics Roland üzletvezető. – Régóta együtt dolgozunk, az elmúlt időszakban összekovácsolódtunk. Ezért is vágtunk bele a Babér Bistro megnyitásába. A névválasztás szójáték is egyben: a ház előtt számos babérmeggy bokor található, valamint nem titok, szeretnénk meghatározó szereplőjévé válni a szombathelyi gasztronómia világának, tehát learatni a babérokat.

A Babér Bistro június 11-én nyílt meg. Azóta a fiatalok, a középkorúak kedvelt helye lett.

- Az étel- és itallapon gondosan összeállított tételeket szerepeltetünk, az ételeket egyedi módon újra gondoljuk – folytatja Roland. – Elsősorban a jelenleg preferált konyhai technikákat alkalmazzuk, játszunk a formàkkal és állagokkal. Ahogy a divatban, úgy a vendéglátásban is létezik trend, ezt meglovagolva álmodtuk meg koncepciónkat. A séfünkben abszolút megbízunk, szabad kezet kap. Fiatal kora ellenére már tapasztalt, rendkívül kreatív és talán a mi a legfontosabb a folyamatosan változó világunkban, állandóan képes a megújulásra, alkotásra. S, hogy mi mindent gondolt ki és valósított meg, azt ki kell próbálni! Hitvallásunk, hogy az étel- és italkészítés művészet, amihez Martinnak igazán „puha” keze van.

A Babér Bistro közel van a belvároshoz, de mégis egy nyugodt környék veszi körül. A vendégek számára saját parkoló áll rendelkezésre.

- Ilyenkor nyáron nincs is jobb dolog, mint egy pohár jó bor és a hozzá tartozó, elmaradhatatlan borkorcsolya mellett beszélgetni. A teraszunk ideális erre - veszi át a szót Héjj Gábor az üzemeltető cég tulajdonosa. – Rendelkezünk egy épített grillel, amely adta lehetőséggel természetesen tematikus grillestek keretében élni fogunk. A belső vendégtér egyik ékköve egy olasz mesterek által megálmodott és megépített pizzakemence. A távlati tervünk, hogy beüzemeljük. Természetesen itt is ragaszkodunk a megszokott Babér egyediséghez, így ide még keressük a megfelelő kollégát.

Gábor kiemelte: - Szeretnénk új színt vinni a szombathelyi gasztronómiába. A vendégink érezzék, hogy a Babér Bistroban nem egy megszokott hétköznapi standardok mentén haladó, hanem egy friss, üde, minőségi vendéglátásban lesz részük. Kifejezetten odafigyelünk a kiszolgálásra, az életek összetételére, az alapanyagok kiválasztására. Szeretnénk kitágítani a vendéglátás fogalmát! Olyan éttermet terveztünk, ahova a vendégek ne csak étkezni térjenek be, hanem maradandó kulináris barangolásban legyen részük az ízek birodalmában!