Miért fontos a megfelelő minőségű sportcipő?

Ahhoz, hogy sokáig kitartson a sportcipőnk, olyat kell, hogy válasszunk, amely az adott sporthoz készült – persze ez nem csak a tartósság szempontjából lényeges. Akik rendszeresen sportolnak, azok pontosan tudják, hogy egy rossz minőségű, nem megfelelő sportcipő mennyire képes csökkenteni a sportteljesítményt. Akár sérüléseket is elszenvedhetünk emiatt. Ezért mindenképp olyan cipőt kell választani, ami speciálisan az adott sporthoz megfelelő választást jelent. A futócipők például enyhén domború talppal rendelkeznek, hogy megfelelően gördülhessenek futás közben. Az edzőcipők általában egyenes talpúak, amíg a terepfutó cipők mély barázdákkal rendelkeznek. Más a kültéri és a beltéri cipők felépítése, ráadásul a beléjük tervezett technológiai megoldások is más mozgásformákhoz lettek kitalálva. Vagyis egy futócipőt nem fogunk tudni jól használni súlyemeléshez, míg a súlyemelő lábbelik rendkívül kényelmetlenek lesznek futáshoz. Pontosan ez az oka annak, hogy érdemesebb legalább egy közepes árkategóriába sorolható márkát választani – ezen belül is olyat, amit az adott sporthoz ajánlanak. Az alacsony minőségű cipők ugyanis a rendszeres használat miatt akár heteken belül tönkremehetnek. Ezzel ellenben egy márkásabb sportcipő hosszú éveken át jó szolgálatot tehet. Mikor érdemes viszont lecserélnünk a minőségi darabokat, és mik az erre utaló jelek?

Mikor váltsunk új sportcipőre?

A sport cipők élettartamának végéről általában jól érzékelhető jelek árulkodnak. Ezek közé tartozik például a szag is. Nem azért lesz „ázott kutya” szagú a lábbelink idővel, mert annyira rossz lenne a szellőzés, hiszen a valódi sportcipők jó levegőzéssel rendelkeznek. A jellegzetes szag akkor jelenik meg, ha a sportcipő talpszerkezete megroggyant, emiatt a nedvesség nem tud kiszáradni ezekből a szemnek láthatatlan kis résekből. A valódi, márkás sport lábbelik talpszerkezete ugyanis több rétegből áll. Sőt, márkánként és sportonként eltérő szerkezetekkel találkozhatunk. A rendszeres igénybevétel során idővel megsérülhet a rétegek közti ragasztó vagy a szerkezet, és máris találkozhatunk ezzel a jellegzetes szaggal. Ilyenkor már feltétlen érdemes váltanunk. Akkor is ez a helyzet, ha a sportcipőnk orra elkezdett felválni vagy erősen megkopni – ez akár balesetveszélyes is lehet. Általában ezek a legfeltűnőbb jelek, azonban még akad emellett pár apróság, amik felhívják a figyelmünket sportcipőnk pályafutásának a végére. Ilyen többek között a cipő komfortjának megváltozása is. Ha séta közben már nem tart megfelelőn sportcipőnk, akkor szinte biztos, hogy megroggyant a sarokszerkezete. Akkor is érdemes új sportcipő után néznünk, ha a lábbeli belsejében, a sarokrészén a textil elkezdett felfesleni. Ilyenkor már csak napok kérdése, és kapunk egy saroktörős cipőt, ami edzés közben rendkívül kényelmetlen lesz. Tehát a sportcipők kiválasztására jóval több figyelmet kell szentelni, mint a legmutatósabb férfi pólók megtalálására, amiket majd az edzőteremben viselhetünk.