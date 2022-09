Termékportfóliójuk évente új termékkel bővül, és a világon minden tizedik új autóban az első üzemben gyártott kuplung vagy lendkerék található. A cég belsőégésű motor-komponensek és -rendszerek fejlesztésével és gyártásával kapcsolatos szakértelme lehetővé teszi, hogy a második gyárukban tovább erősítsék az innovatív technológiákkal kapcsolatos kompetenciájukat.

Tanulóképzésük 2005 óta működik évről évre egyre nagyobb hallgatói létszámmal és több száz náluk végzett, elégedett diákkal. Tavaly zöldmezős beruházás keretében átadták második üzemüket, mely Ipar 4.0 és a Schaeffler "Holnap gyára" koncepciója alapján valósult meg, és a Schaeffler-csoport első, kizárólag e-mobilitással területével foglalkozó gyára. Számos elismeréssel gazdagodtak az évek során, most pedig 25 éves működésüket ünneplik.

Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője elmondta, „víziónk kifejezi múltunkat, eddigi sikereink alapját és meghatározza jövőnket: mi már ma a holnapot építjük. Vállalatunk állandó növekedése rugalmasságunk és fejlesztéseink mellett munkavállalóink elkötelezettségének, nagyszerű csapatmunkájának, vezetőségünk és partnereink támogatásának köszönhető. Remélem, a következő 25 év is hasonló sikerekben gazdag lesz a Schaeffler Savaria Kft. számára. Együtt teszünk sikeres jövőnkért.”

Dr. Horváth Attila alpolgármester beszédében kiemelte: "A mai nap nemcsak a Schaeffler Savaria Kft. és az itt dolgozók, hanem Szombathely városának ünnepe is. Az elmúlt 25 év bebizonyította, hogy a Schaeffler egy biztos bástyája városuknak. A cég követendő példát mutat a gazdasági fejlődésen túl arra, hogyan lehet a mai korban egyszerre fejleszteni és ezzel párhuzamosan élhető, európai színvonalú munkakörülményeket is teremteni a dolgozóik számára. Mindezt pedig a városvezetés törekvéseivel egyetértésben tette és teszi meg a Schaeffler. Biztosíthatom a cég vezetését és a dolgozókat is, hogy a jó kapcsolat ápolását és a közös munkát is tovább fogjuk folytatni a jövőben".

Patrick Then, a Schaeffler-csoport motor és erőátviteli rendszerek termelésért és ellátási láncért felelős vezetője a rendezvényen úgy fogalmazott, "a Schaeffler Savaria a Schaeffler-csoport 2. legnagyobb autóipari üzeme - közel 1 milliárd eurós árbevétellel. Szombathelyi vállalatunk és kollégáink már 25 éve megbízható partnerek: innovatív termékek, a vásárlói igényeknek való megfelelés, kiváló minőség, precíz szállítás, kiemelkedő teljesítmény – nehéz piaci körülmények között is.”

Színes programkínálat

Az eseményen a Food Truck Show által biztosított színes étel- és italválaszték mellett számos színpadi program és játékelem szórakoztatta a vendégeket: légvárak, koncertek, buborék-show, mesekifestő, Monster Truck élményvezetés, Hege Show triál- és extrém sort bemutató, óriás ninja park várt minden látogatót.