Az úgynevezett L.I.K.E. (Life Investement is the Key to Employment) projekt fő küldetése, hogy segítség az elhelyezkedni vágyó fiatalok, a fogyatékkal élő álláskeresők és a cégek egymásra találását. A nemzetközi, Bulgária vezette konzorciumhoz 2021-ben csatlakozott a Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. A támogatási időszak 2023. február közepéig tart.

Mint azt Magyar Mariann ügyvezető igazgatótól megtudtuk, az eddig eltelt időszakban Vas és Zala megyében 47 fiatalnak sikerült állást találniuk.

- A hátrányos helyzetben, nagy szegénységben élők többszörösen is segítségre, támogatásara szorulnak – tette hozzá a szakember. – Ők azok, akik, ha el is végzik az általános iskolát, sok esetben nem tanulnak tovább. Közben munkát is nehezen találnak. Addig telik az idő, míg légüres térbe kerülnek, kikerülnek a szociális ellátórendszerből. Huszonévesen már nehezen ülnek vissza az iskolapadba, ám gyakorlat és tapasztalat hiányában még nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Aztán egyenes út vezet sok esetben a bűnelkövetéshez, a kábítószerhasználathoz. Itt lépünk mi közbe.

Nézzük bővebben, mennyire összetett feladatot látnak el a segítők!

L.I.K.E. projekt: pályaorientáció, képzés, mentorálás fiataloknak

A foglalkoztatásból kiszorult, az oktatásból vagy képzésből kimaradt 15–29 év közötti fiataloknak kínál pályaorientációt, munkavállalásra felkésztő tréningeket, mentorálást, és közösségi élményt erősítő szabadidős és élmény programokat az a nemzetközi projekt, amelyben a Human Profess Nonprofit Kft. is részt vesz.

A program neve, a L.I.K.E., egy angol mozaikszóból ered - Life Investment is the Key to Employement - , ami arra utal, hogy az életbe (képzésbe, oktatásba, mentorálásba) való befektetés a foglalkoztatottság kulcsa.

A Human Profess Nonprofit Kft L.I.K.E. projektje egyrészről azoknak a fentebb említett korosztályokba tartozó fiataloknak szól, akik valamilyen okból nem tudják, milyen pályán szeretnének elindulni.