A Naturtex márkaüzletként is működő Alvásszaküzletben minden, a tökéletes alvásélményhez szükséges részletet egy helyen találnak meg a vevők. A választott matrachoz illő paplant, párnát és ágyneműt, valamint egyéb hálószobai kiegészítőket egyetlen szaküzletben vásárolhatják meg, ahol alvásszakértők segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában.

A Matrackuckó Alvásszaküzletek folyamatosan azon dolgoznak, hogy a legmodernebb, legtartósabb anyagokat építsék matracaikba. Megrendelői számára egyedi, egyéni igények alapján is elkészítik a tökéletes fekhelyet, hiszen tudják: nem vagyunk egyformák, így álmaink is különböznek.

Nyitnak a környezetvédelem felé

A Naturtex szortimentjének jelentős részét a saját gyártású paplanok és párnák alkotják, de a mintegy 700-féle termék között ágyneműhuzatok, ágytakarók, memória habból készült termékek és egyéb lakástextilek is megtalálhatók. A legmagasabb minőségi és esztétikai elvárásokat is teljesítő, tollal és pehellyel, gyapjúval, valamint egyéb természetes anyagokkal és műszállal töltött termékei közül mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra is akik allergiával küszködnek. Számukra speciális poratka és mikroba ellenes kikészítésű ATKA-STOP termékekkel szolgálnak.

A ma már világmárkává vált Naturtex termékszortimentje a kiváló minőséget, a hagyományt, a folyamatos innovációt és a környezetbarát gondolkodásmódot szem előtt tartva folyamatosan bővül. Ezt bizonyítja legutóbb piacra dobott új, Green Concept nevet viselő termékcsaládjuk is, melynek minden darabja megfelel a fenntarthatóság három alappillérének: a környezet, a társadalom és a gazdaság fenntarthatóságának. A termékcsalád minden darabja napkollektorok által termelt zöld energia felhasználásával és megváltozott munkaképességű munkaerő bevonásával készül, segítve a hátrányos helyzetű emberek integrálását a munkaerőpiacon. A termékcsalád 100 százalékban biopamutból készült ágyneműi nem csupán bőrünket, környezetünket is kímélik: a gyapottermelés során használt műtrágya és rovarirtó szerek használata helyett a biopamut előállítása során biológiai anyagokat használnak és a génmanipulációt is elhagyják. Emellett az ágynemű töltete teljes egészében újrahasznosított műanyag hulladékból készül.

Fotós: © Unger Tamás

A Naturtex Vegandown termékei a klasszikus pehely ágyneműk élményét nyújtják. A szintetikus pehely egyre népszerűbb mesterséges alternatívája a valódi pehelynek. A szintetikus töltet poliészter szálakból áll, amelynek anyagszerkezete hasonlít a libapehelyhez és a természetes töltethez hasonló minőséget nyújt. A műpehely ötvözi a természetes és a szintetikus anyag tulajdonságait, könnyen kezelhető, a bélés nem tömörül össze és ha nedvesség éri, gyorsan meg tud száradni, hatékonyan vezeti el a nedvességet. Higiénikus, hiszen a mikroszálak megakadályozzák a kellemetlen szagok kialakulását, illetve moshatósága miatt allergiások számára is tökéletes választás lehet.

Fűtés helyett gyapjútakaró A tél közeledtével egyre népszerűbbek a melegebb érzetet biztosító termékek, mint például a négy évszakos paplanok és gyapjútakarók. A mai megemelkedett energiaárak mellett is jó szolgálatot tehet egy-egy gyapjútermék. Az előállt szomorú helyzet ugyanis egyetlen dolognak kedvez, és ez az

alvás. Ez kicsit erős kijelentésnek tűnhet, de egy hideg hálószobával teheted a legtöbbet alvásminőséged javítása érdekében.

A Matrackuckónál vallják: próbáljunk meg pozitívan hozzáállni a kialakult helyzethez, és fordítsuk át egy win-win szituációra. Mint mondják, az éjszakai alváshoz a tökéles hőmérséklet 18°C, télen-nyáron. Egy 18°C-os hálószobával pedig akár több ezer forintot is megspórolhatunk a rezsi árából. Gondoljunk csak bele: ha nagyjából 4°C-kal lejjebb állítjuk a hőmérsékletet, és ez 8 órán át így is marad, az hosszútávon jó befektetés - a pénztárcának és az egészségnek is.

Állítják: sokkal kifizetődőbb egy gyapjú szettet használni, mint 22 fokosra fűteni minden éjjel az otthonunkat. A gyapjú szálai ugyanis, természetes termosztátként kívül tartják az extra hideget és meleget a testtől. Különleges anyagának köszönhetően enyhíti a reumatikus eredetű fájdalmakat, ellazítja a testet. Télen fűt, nyáron viszont érdemes a vékonyabb szálút választani belőle. Ideális lehet az éjszakai izzadóknak, hiszen speciális szálszerkezetének köszönhetően, elpárolog belőle a nedvesség. A gyapjú a legzordabb tájakon is melegen tartja a juhokat!

A gyapjú egy megújuló energiaforrás. Rendelkezésre áll a természetben, folyamatosan, amíg lesznek juhok, akiket nyírnak. Amellett, hogy nagyban javítja az alvási körülményeidet, tesz az egészségedért, és segít spórolni a fűtési számlán is.

Szálláshely ellátó program

A lakossági felhasználók mellett a Matrackuckónál, nagy figyelmet fordítanak a szállásadókra is. Vallják, hogy az embereknek ne csak otthon legyen részük pihentető alvásélményben, hanem a nyaralás alatt is. Ehhez minden segítséget megadnak a szállásadóknak.

SZÁLLÁSHELY ELLÁTÓ programjuk

· személyes tanácsadással,

· speciálisan a szállodaipar számára fejlesztett termékekkel,

· valamint a piacon egyedülálló szállodaipari ellátó szolgáltatásokkal

támogatja a szállásadókat mindennapi tevékenységükben.

A szállásadók igényeit figyelembe véve, a Matrackuckó olyan webáruházat hozott létre, ahol minden szolgáltatásukat, általuk gyártott és forgalmazott terméket – a kedvezményes árakat feltüntetve –, megjelenítenek.

Legyen tehát extra melegségre, minőségre vágyó vagy éppen a környezettudatosságot szem előtt tartó vásárló, a Matrackuckóban biztosan megtalálja számítását!

Matrackuckó Alvásszaküzlet

Szombathely, Zanati út 27. (PENNY-vel szemben)

Telefon: 06-20-227-3780

Nyitva tartás:

Hétfő-péntek: 10:00-18:00

Szombat: 09:00-13:00

www.matrackucko.hu