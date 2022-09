Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosítás több szempont miatt is rendkívül népszerűnek számít azok körében, akik valóban szeretnének gondoskodni a jövőjükről. A nyugdíjbiztosítás ugyanis egyben életbiztosítást is jelent, így nem csupán a nyugdíjkorhatár elérésekor fizet, de betegség vagy haláleset előfordulása esetén is. Így tehát nagyszerű választást jelent azok számára, akiknek amúgy is kilátásban volt valamilyen életbiztosítás megkötése. A nyugdíjbiztosítás fogalma olyan biztosítási csomagot takar, amely a fentebb említett kivételes eseteket leszámítva a nyugdíjkorhatár elérésekor kezd el folyósítani – tehát egyfajta kiegészítő jövedelmet jelent, amivel gondoskodhatunk arról, hogy idősebb korunkban is megfelelő életszínvonalon élhessünk. Két fő típusa létezik: a klasszikus biztosítási alap és a befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. Az előbbi a hagyományos életbiztosításokhoz hasonlóan alacsonyabb hozamú, viszont fix kamatot ígér – hiszen itt lényegében egy alacsonyabb kockázatú biztosítási alapba fektetünk be.

A másik, befektetési egységekhez kötött típus esetében mi magunk választhatunk különféle kockázati besorolásokkal ellátott portfóliók közül. Itt gyakorlatilag különféle értékpapírokba fektetünk, amelyek értéke folyamatosan változó – éppen ezért a hozam tekintetében sem számíthatunk állandóságra. Egy-egy magasabb kockázatú porfólió esetében azonban igencsak komoly hozamokra számíthatunk. A befektetéseink minden esetben a biztosító pénzügyi szakemberei kezelik helyettünk, tehát attól magával a biztosítással nincs más dolgunk, mint az esedékes havi díjak befizetése. Bármelyik konstrukciót is válasszunk azonban, fontos megjegyezni, hogy a nyugdíjbiztosítás az állam által is elismert megtakarítási formának minősül – így tehát erre is jár a húsz százalékos adójóváírás.

Önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztárat illetően az egyik leggyakoribb tévhit, amely körbelengi, hogy azonos lenne a rossz hírű állami magánnyugdíj pénztárral. Bár ezt is ugyanúgy elismeri az állam, mint ahogyan a fentebb említett nyugdíjbiztosítást – tehát jár utána a húsz százalékos adójóváírás – azonban ez egy az államtól teljesen független nyugdíj előtakarékossági forma. Kétféle önkéntes nyugdíjpénztárral találkozhatunk. Az egyik a nyílt pénztár, amelyhez bárki szabadon csatlakozhat, míg a másik csoportba a zárt, vállalati pénztárak tartoznak. Utóbbiba egy-egy cég alkalmazottai léptethetőek be a munkáltató jóvoltából, az előbbi pedig a nyugdíjbiztosításhoz hasonlóan bárki számára elérhető. Itt szintén különféle portfóliók közül választhatunk, amelyek mind más-más kockázati besorolással rendelkeznek. Az általunk kiválasztott portfóliókat pedig az aktuális gazdasági változások függvényében kedvünkre váltogathatjuk. Tehát ebben a tekintetben is rendkívül hasonló a befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításokhoz. Azonban itt nem kell feltétlenül megvárnunk a nyugdíjas kort, hogy hozzáférhessünk a hozamainkhoz. Az önkéntes nyugdíjpénztár esetében ugyanis tíz év lejárta után kivehetjük a teljes hozamot vagy pedig annak egy részét, a tagságunk megszűnése nélkül. Emiatt pedig azok számára is rendkívül jó választást jelenthet az önkéntes nyugdíjpénztár, akik ingatlant vagy gépjárművet szeretnének vásárolni a jövőben. Tehát méltán tekinthetünk befektetésként rá, hiszen a magasabb kockázati besorolással rendelkező portfóliók esetében akár igen komoly hozamokat is elérhetünk vele.

Melyiket válasszuk?

Mindkettő nyugdíj előtakarékossági formának megvannak a maga előnyei. Azt pedig jól láthatjuk, hogy bár ezek bizonyos szempontok alapján nagyon hasonlóak, mégis lényegi különbség van közöttük. Tehát a saját igényeinkhez mérten érdemes megfontolnunk az általuk nyújtott előnyöket és hátrányokat. A nyugdíjbiztosítás nagy előnye, hogy egy komplett életbiztosítást is kapunk vele, így tehát azok számára, akik amúgy is szerettek volna ilyet kötni, nem kérdéses melyik jelenti a jobb választást. Azonban nem szabad elsiklanunk a tény felett, hogy a nyugdíjbiztosítás kizárólag a nyugdíjkorhatár elérésekor kezdi el a folyósítást, így addig egyáltalán nem nyúlhatunk hozzá a pénzünkhöz.

Ezt viszont nem kell feltétlen hátrányként kezelnünk, hiszen azok számára, akik amúgy is hajlamosak szétszórni a megtakarításaikat, ez segítséget jelenthet abban, hogy idősebb korukra mégis megfelelő megtakarításokkal rendelkezzenek. Az önkéntes nyugdíjpénztár viszont a fiatalok számára is rendkívül hatékony megtakarítási forma lehet, hiszen itt nem kell feltétlen a nyugdíjas évekig várnunk ahhoz, hogy hozzájuthassunk a hozamokhoz. Ez azt eredményezi, hogy azoknak a fiatal felnőtteknek is jó lehetőséget jelent, akik bár még nem gondolkodnak a nyugdíjas éveiken, mégis szeretnének olyan megtakarításokat, amelyek például a családalapítás során jól jöhetnek. Az önkéntes nyugdíjpénztár nyújtotta lehetőségek ugyanis nagy segítséget jelenthetnek, ha a későbbiekben szeretnénk házat vagy autót vásárolni, de még egy saját vállalkozás elindításában is.

Mindkét előtakarékossági forma esetében több lehetőségünk van, mivel számtalan konstrukció közül válogathatunk. Ha viszont szeretnénk leegyszerűsíteni a dolgot, az nyugdíjbiztosítás sokkal vonzóbb lehetőséget jelent az idősebb korosztály számára, akiknek már valóban a nyugdíjas évek körül forognak a gondolataik – és szeretnének valamiféle biztosítékot a családjuknak is, például egy életbiztosítás formájában. Míg az önkéntes nyugdíjpénztár rugalmassága sok esetben sokkal kedvezőbb lehet a fiatalok számára, hiszen itt nem kell feltétlen a nyugdíjas évekig várnunk a hozamok folyósítására. Éppen ezért ez utóbbi egyfajta befektetésnek is felfogható, amely a későbbiekben segíthet a fiatalabbaknak a megfelelő egzisztencia kiépítésében. Mielőtt azonban elhamarkodottan döntenénk, feltétlen érdemes meghallgatnunk egy független pénzügyi tanácsadó szakvéleményét is a témával kapcsolatban.