A Répce Goldnak most kezdődik a felújítása, a Hotel Répcét pedig újranyitották. Milyen fejlesztésekkel várják itt a pihenni vágyókat?

A hetvenes években SZOT Herbert Warnke Gyógyüdülő néven megnyitott szálloda műszaki és energetikai szempontból elavult volt, például a szobák nem rendelkeztek légkondicionáló berendezéssel. Az egykori Hunguest Hotel Répce most kategóriát lépett, augusztus 29-től négycsillagos kényelmet nyújt. A 2020 óta tartó munkálatok a teljes épületet érintették, kicseréltük a lifteket, modern konyhatechnológia és hőszivattyús rendszer teszi lehetővé a hatékonyabb energiafelhasználást. Az eddig 163 szobás hotel mostantól 171, minden igényt kielégítő lakóegységgel és újjávarázsolt közösségi terekkel várja a vendégeket. Az egykori Répce Goldot a felújítás végéig, várhatóan 2023 második negyedévéig zárjuk be. A két hotel egyesülésével Bükfürdő legnagyobb, 360 szobás szállodája jön létre, amely közvetlen összeköttetésben van a fürdővel.

Milyen új szolgáltatásokkal kedveskednek majd az így létrejövő szállodakomplexum vendégeinek?

A gyerekes családok számára 125 négyzetméteres játszóházat alakítottunk ki, továbbá a megszépült szaunavilágunk és fitnesztermünk várja a felfrissülni vágyókat. A vendégeink számára továbbra is elérhető a Hunguest Bük nyugati szárnyában, az egykori Répce Goldban működő szépségszalon, elektromosautó-töltőt telepítünk, és

növeltük a parkolóhelyek számát. Egyedi szolgáltatásunk a szobaárban foglalt fürdőbelépő. Akár köntösben is át lehet sétálni a Bükfürdő Thermal & Spa fürdőkomplexumba.

A gyógyulni vágyókon túl kiket várnak még a Hunguest Bükbe pihenni?

Bükfürdő sokkal több mint gyógyhely. A rekreációra vágyók számára mindent igény kielégít az ország második legnagyobb fürdője, a Bükfürdő Thermal & Spa, de ezen kívül is rengeteg programmal várja a város az ide utazókat. Az utóbbi időben több turisztikai attrakciót is átadtak a településen, például a Funcityt, amely az ország legmodernebb VR parkja. Egyre népszerűbb a desztináció az aktív turizmus kedvelőinek körében is. Bükfürdő sík fekvése tökéletes a kerékpárosok számára, de könnyen elérhető a Kőszegi-hegység, és pillanatok alatt át lehet tekerni Ausztriába is.

A vendégéjszakák tekintetében Bük hazánk hetedik legkedveltebb települése. A megújult Hunguest Bük miként javíthat még ezen az előkelő helyezésen?

A szálloda teljesen új termékként jelenik meg a dunántúli wellness szállodák piacán, Bükfürdő legújabb hoteleként olyanokat is ide tudunk csábítani, akik eddig még sosem jártak a településen. Úgy gondolom, hogy a belföldi vendégekkel kapcsolatban van még teendőnk, sokak mentális térképén még nem létezik a Budapesttől mindössze kétórányira fekvő Bükfürdő. Ennek oka, hogy a pandémia előtt többségében külföldiek látogattak hozzánk és a településre, a belföldi piaccal kevesebbet foglalkoztunk. A járvány miatt kialakult helyzet viszont lehetővé tette, hogy a magyarok is megismerjék a várost, és reméljük, itteni pihenésük végén pozitív élményekkel gazdagodva távoztak.

Hogyan érinti önöket a turisztikai szektorban tapasztalható munkaerő-piaci helyzet?

A Nyugat-Dunántúlon az általános munkaerőhiányon túl nehezíti a helyzetet az ausztriai szállodák elszívó ereje. Ennek ellenére még sosem veszélyeztette működésünket az, hogy egy-egy pozícióra hosszabb ideig tartott a megfelelő kollégát megtalálni. Vezetői gárdánk nagyobb része több mint 10 éve dolgozik nálunk, erős, összeszokott csapat vagyunk. A Hunguest – országos jelenléttel – az egyik legjobb munkahely a hazai turisztikai szektorban. A teljesítményarányos bérezésen felül fontosnak tartjuk a munkavállalói élmény fejlesztését is, kollégáink jelentős kedvezménnyel szállhatnak meg bármelyik Hunguest szállodában, az iskolai szünetek idején pedig gyermekfelügyelettel segítjük a kisgyermekes kollégáinkat.

Az emberek egyre jobban megválogatják, mire költenek. Hogyan ösztönzi a Hunguest Bük a leendő vendégeit arra, hogy minden évszakban a szállodát válasszák gyógyulásuk vagy aktív pihenésük bázisául?

Törzsvendégeink és partnereink kíváncsian várták a fejlesztés eredményét, bízom benne, hogy a várakozásaikat felülmúlja a most újranyitó szálloda. A júliusban indult bevezető kampányunk során rengetegen érdeklődtek, új célcsoportokat is sikerült megszólítanunk, sokan most először érkeznek majd Bükfürdőre. A nyári szezon hagyományosan a belföldi vendégekről szól, a szálloda megismertetésével bízunk benne, hogy az év további részében is visszatérnek hozzánk. A Hunguest szállodái arra törekszenek, hogy a piacon legjobb ár-érték arányú pihenést nyújtsák vendégeiknek: a szobaárban foglalt fürdőbelépő, a kiemelkedő gasztronómia, és a megújult környezet verhetetlen ajánlat a pihenésre vágyók számára.

