Alig egy éve jelentette be a Nestlé Hungária újabb beruházását büki gyártóbázisán, máris gőzerővel keresik az új munkaerőt az üzem indulásához. 35 milliárd forintból a legmodernebb technológiákkal bővítik a gyárat, 120 új munkahelyet hozva létre és 50 ezer tonnával megtoldva az éves termelési kapacitást.

Akárcsak a 2020-ban elkezdett fejlesztési ütemben, a mostaniban is az innováción, valamint a környezetbarát megoldások alkalmazásán van a hangsúly. A Nestlé globális célkitűzéseivel összhangban a gyárban 2017 óta megújuló források biztosítják a villamos energiát, az ipari hulladékot pedig anyagában történő újra hasznosítással vagy hőenergia termeléssel ártalmatlanítják. Különböző hulladék-hő újra felhasználási projekteknek köszönhetően az év folyamán összesen kb. 120 családi ház éves gázfelhasználásának megfelelő gázmennyiséget takarítanak meg és így csökken az üzem széndioxid-kibocsátása is.

A folyamatos személyzetfelvétel mellett a cég nagy hangsúlyt fektet majdani potenciális munkavállalóinak képzésére, így két hiányszakmában is – villanyszerelő és elektronikai műszerész – duális képzést indított, amit 2023 szeptemberétől egy újabb, mechatronikai műszerész szakmával bővít ki. A duális szakképzés célja, hogy minőségi, versenyképes tudást nyújtson a jövő munkavállalóinak, egyben biztosítsa az innovatív robottechnológiával felszerelt gyártóegység szakmai utánpótlását. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által akkreditált kétéves program idén januárban elektronikai műszerész felnőttképzéssel is kibővült, melynek résztvevői a következő hetek során adnak számot megszerzett tudásukról az arra kijelölt vizsgabizottság előtt.

A jövőre 25. születésnapját ünneplő büki állateledelgyár a 2022-es év utolsó hónapjaira is tartogat még programot. November 11-én, a Modern Gyárak Éjszakája esemény keretében ismét megnyitja kapuit a büki üzem az érdeklődők előtt. A látogatás során bepillantást nyerhet mindenki az állateledel-gyártás rejtelmeibe, első kézből győződhet meg arról, mit is esznek kedvenceik, de akár arra a sokakat foglalkoztató kérdésre is választ kaphat, hogy miért nincs egér ízű macskaeledel. Jöjjön el Ön is!

Weboldal: nestle.hu/jobs

További információk, jelentkezés: +36 70 704 5329, +36 70 866 9162