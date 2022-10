Bár általánosságban a látásromlás nem csak az időseket érinti, sok esetben genetikai eredetű, így akár már egészen kisgyerekként is jelentkezhet. Viszont van néhány olyan szembetegség, amely kifejezetten az kor előrehaladtával válik jellemzővé. Ahhoz, hogy megelőzzük, vagy időben kiszűrjük a fennálló problémát, jó, ha a tisztában vagyunk az alábbiakkal.

Mi okozhat látásromlást általánosságban?

Látásunk romlása nem feltétlenül korhoz kötött, azonban negyven éves kor fölött nagyobb eséllyel jelentkezhet, mint korábban. Az úgynevezett öregszeműség ugyan nem gyógyítható, mivel egy elkerülhetetlen folyamat része, de különféle módszerekkel jól kezelhető. De előfordulhat, hogy már fiatalon is látásromlást tapasztalunk, ami gyakran genetikai eredetű, de cukorbetegség, vagy a túlzott monitorhasználat is okozhatja. Illetve előfordulhat, hogy szürkehályog miatt alakul ki a probléma, ami csak műtéttel kezelhető hatékonyan.

Legalább évente érdemes elmenni látásvizsgálatra, hogy időben tudjunk róla, ha netán probléma lenne. A vizsgálatok során már az egészen enyhe látászavarok is kiszűrhetőek, így azok korán kezelhetőek lesznek.

Mikor kell szakemberhez fordulni?

Alapvetően minden típusú látásromlás más tünettel jelentkezik, de ha úgy érezzük, hogy indokolatlanul hamar elfárad a szemünk, gyakran fáj a fejünk, esetleg látótér-vesztést, homályos látást, netán csőlátást tapasztalunk, mindenképpen keressünk fel egy szemész szakorvost, hogy megállapíthassa, mekkora a probléma.

Mindezek mellett az sem kizárt, hogy színvakságot, szürkületi vakságot, rövid-, vagy távollátást tapasztalunk. De a fényre való túlzott érzékenység is utalhat a szem romlására. A probléma azonban legtöbb esetben jól kezelhető, és ritka, amikor kizárólag műtéti beavatkozás segíthet. Általában a szemüveg vagy a kontaktlencse elegendő.

Milyen időskori betegségek állhatnak a szemromlás hátterében?

Idősebb korban a legnagyobb problémát a látásközpont öregedése jelenti. A régen szemfenék-meszesedésnek is nevezett makula-degeneráció már ötven éves kor fölött gondot jelenthet. Az ebből adódó látáskárosodás visszafordíthatatlan, és sok esetben az időskori vakság is ide vezethető vissza. Kialakulásának pontos oka ugyan nem ismert, viszont szakemberek szerint bizonyos életviteli tényezők, mint például a dohányzás, a rendszeresen túlzásba vitt napozás és a vitaminokban, kiemelten a zeaxantinban és luteinben szegény táplálkozás is befolyásolhatja a kialakulását.

Hogyan lassítható az időskori látásromlás?

Az időskori látásromlás mögött állhat genetikai tényező is, ami ellen aligha tudunk bármit is tenni, azonban az öregedéssel járó látásromlás mégis befolyásolható, ha időben elkezdünk magunkra odafigyelni. Ez természetesen minden betegségre igaz, de az alábbi néhány pont erőteljes hatással lehet a látásunk megőrzésére is.

Figyeljünk oda magunkra!

A látásunkat természetes adottságnak vesszük, és akkor érezzük csak, hogy mekkora kincs, amikor romlásnak indul. Szemünket számtalan károsító tényezőnek tesszük ki nap mint nap: ilyen lehet a cukorbetegség, a magas vérnyomás elhanyagolása, a dohányzás vagy hogy nem hordunk napszemüveget.

Az sem mindegy, hogy mit eszünk!

Az egészséges táplálkozás az egész szervezetünkre hatással van, így természetes, hogy a szemünk épségének megőrzésében is szerepet játszik. A szem egészséges működéséhez olyan mikrotápanyagokra is szükségünk van, amit a szervezetünk egyébként nem tud előállítani, így fokozott figyelmet kell fordítanunk ezek bevitelére. Ilyen a már említett lutein is.

Mozogjunk!

Bármilyen rendszeres testmozgás előnyünkre válik, így nem meglepő, hogy a látásromlás megelőzésében is szerepe van. Azonban itt nemcsak a futásra és a teniszedzésekre gondolunk, hanem a szemek napi szintű mozgatására is. Szemtorna bárhol és bármikor végezhető, és amikor sok órányi munka után felállunk a számítógép elől, akkor kötelező is néhány percet rászánni.

Kevesebb monitor!

Rengetegen dolgozunk számítógép előtt, majd este a tévézés vagy a telefon nyomkodása adja a szórakozást. Azonban a túl sok kijelzőhasználat komolyan beleszól a látásunk épségének megőrzésébe. Hagyjuk pihenni a szemünket, és olykor lapozzunk fel egy-egy papíralapú könyvet!

Ha ezeket betartjuk, akkor a látásunk hosszabb ideig kísérhet el minket az utunkon - mégpedig hibátlan működésben és tökéletes egészségben.