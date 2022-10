A vasárnapi koncertet személyesen tisztelte meg jelenlétével – a Schey-család londoni ágából származó John de Waal-lal együtt érkeztek Kőszegre és hallgatták a muzsikát. A szünetben, Miszlivetz Ferenc köszöntötte a vendégeket: – Angyali zenét hallunk a csodálatos térben. Amikor tervezték, az alapító-finanszírozó Schey Fülöp sejthette, milyen nagyszerű épületet hoz létre az utókornak, amelynek az a méltó rendeltetése, hogy teret adjon a legmagasabb szintű kultúrának és párbeszédnek – fogalmazott a főigazgató.

Kathy Henderson is a közönség elé lépett: – Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, láthatom, hogyan kel újra életre a zsinagóga. Magam is játszottam hangszeren, hegedültem, erősen kötődöm a zenéhez. A mai előadás tökéletes nyitánya a programoknak – mondta, majd az intim terű épület kiváló akusztikáját dicsérte. Az Intézet és a Haydn Filharmonikusok Kamaraegyüttes közös szervezésében életre hívott koncerten az Adorján Gabriel (hegedű) vezette zenekar tolmácsolásában Ignaz Joseph Pleyel C-dúr vonósötösét, Joseph Haydn Esz-dúr divertimentóját és Felix Mendelssohn-Bartholdy Esz-dúr oktettjét hallhatta a közönség. A zenészek a Haydn Szimfonikus Zenekar szólistáiból alakult kamarazenekar. Kőszegi műsoruk ötös-, szextett- és oktettformációban a divertimento „Visszhang” körüli műveket mutatott be, amelyeket Anthony van Hoboken holland zenetudós, zenegyűjtő Joseph Haydnnak tulajdonít.

Akik jegyet váltottak a vasárnapi komolyzenei koncertre, megnézhették az „Egy kőszegi sikertörténet: a Schey család” című kiállítást; utána Zsidó emlékek Kőszegen címmel vezetett sétát Mátay Mónika történész, az FTI-iASK kutatója. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetét vezető Miszlivetz Ferenc főigazgató a ’90-es évek közepétől küldetésének tartotta a páratlan szépségű romantikus épület megmentését és helyreállítását. Az épületegyüttes és a hozzá tartozó kert helyreállításáról a kormány 2013-ban, a holokauszt évére készülve döntött. Maga a felújítás végül a Kőszeg Kraft-programban valósult meg. A visszavásárlást és állagmegóvást követően a rabbiházakat és a kertet is magában foglaló projekt 2020 őszén kezdődött és 2022 januárjában fejeződött be. A környezeti rehabilitációnak köszönhetően a zsinagóga épületegyüttese számos funkciót kap, amelyek vallási, kulturális és közéleti missziót teljesítenek. Hosszú évek nélkülözését követően igény esetén újra a hitélet színteréül is szolgálhat.

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Zsidóságtörténeti Munkacsoportot működtet, amely történelmi kutatásokat végez a Nyugat Pannon régió zsidó közösségeinek kulturális életével, tevékenységével, a társadalomra és a régió városainak modernizációjára gyakorolt hatásaival kapcsolatban. A kutatások eredményeit az Intézet időszaki és állandó kiállításokon kívánja bemutatni. Az Intézet és együttműködő partnerei szervezésében a zsinagóga épületegyüttese az ősz és tél folyamán kulturális és tudományos programokat kínál az érdeklődőknek, továbbá zenei rendezvényeknek is otthont ad. A zsinagóga újjászületése eddig soha nem látott módon kapcsolja vissza Kőszeg városát a hazai és a nemzetközi vérkeringésbe. Ezzel Kőszeg a Kraft-program célkitűzéseinek szellemében a kulturális örökségen alapuló élményturizmus egyik közép-európai központjává válhat.