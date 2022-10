Sokan azt gondolhatják, hogy a vállalat vidéki elhelyezkedése nehézséget okoz munkavállalói számára a munkába járást illetően, de ez az ingyenes és jól felszerelt vállalati buszjáratokkal semmivel sem bonyolultabb, mint Szombathelyen belül eljutni otthonunkból a munkahelyünkre.

Természetesen a külső környezet önmagában mit sem érne, ha a vállalat falain belül nem egy hasonlóan szép és modern világ várná az oda belépő dolgozókat, vendégeket. A vállalat több bővítő építkezésen is átesett az elmúlt években, melyeknél végig fontos szempont volt, hogy a környéken példa nélküli munkakörnyezetet teremtsenek, ahova mindenki szívesen jár be dolgozni.

Forrás: MAM-Hungária Kft

A vaskeresztesi gyártóüzem által előállított babatermékek önmagukban is megkívánják a higiéniát, így a gondos dizájnnal megtervezett, modern irodák és a tárgyaló helyiségek mellett az üzemben is adott a nagyon tiszta és rendezett környezet.

A MAM különös figyelmet fordít arra is, hogy ne csak egy munkahely legyen a térségben, hanem igyekszik egy igazi törődő hozzáállást is társítani stratégiájához, hiszen egy vállalat hosszútávú sikerét munkavállalóinak egyéni sikerei, motivációi alapvetően meghatározzák. Ezek az ösztönző, törődő aktivitások mára már a vállalat vezetői szemléletébe is szervesen beépültek és különböző rendezvények, egészségügyi- és jóléti juttatások, valamint belső fejlődési lehetőségek formájában öntenek testet.

Forrás: MAM-Hungária Kft

Annak ellenére, hogy a vaskeresztesi „cumigyár” már több mint 600 embert foglalkoztat, mégis mindent elkövet annak érdekében, hogy megmaradjon az a bizonyos családias légkör, melyben a dolgozók nevét nem váltja fel törzsszámuk, ahol az emberek kedvesen köszönnek egymásnak és ahol a vezetők bárkivel megállnak a folyosón egy-egy érdeklődő beszélgetés erejéig.