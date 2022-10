Mekkora a kisebb összeg?

Semmi meglepő sincs abban, hogy ez az összeg mindenki esetében más. Ha egy generációkon átívelő vagyonos család hölgytagja elkölt egy vásárlás során a hitelkártyájával mondjuk 300 ezer forintot csak ruhákra, az vélhetően nem nagyobb összegnek számít azokban a körökben. Ugyanez a hitel egy vagyontalan, albérletben élő családos embernek már komoly összeg lehet. Tehát nem a hitel összege, hanem a mi életünkben bekövetkező változás a fontos, amit a hitel jelent. Mit oldunk meg vele és milyen terhet vállalunk?

Milyen kisösszegű hiteleket vehetünk fel?

Lássuk azokat a hiteleket, amelyeket jól használhatunk, ha kisebb összegre van szükségünk. Természetesen az is befolyásolhatja a döntésünket, hogy milyen célra szeretnénk a hitel összegét felhasználni, milyen körülményekre kell odafigyelnünk.

A gyorshitelt általában azért szeretik az ügyfelek, mert szabadon felhasználható, nem kell a bankkal egyeztetni, számlákat bemutatni. Másik nagy előnye, hogy gyors az ügyintézés, a hitelt pedig kisebb – akár heti – részletekben is törleszthetjük. A személyi kölcsön a legismertebb hiteltípus, szintén a kötetlen felhasználású hitelek között tartják számon. Az összege már pár százezer forinttól sok millióig terjedhet, és sokak számára előny, hogy ez a hitel online is intézhető.

Az áruhitel már egy kötött felhasználású kölcsön, ahol egy előre meghatározott termék – műszaki cikk, bútor, számítógép – vásárlását szeretnénk a hitellel megoldani. Az áruhitelnél gyakori a nulla százalékos kamat alkalmazása, mely esetben a bank kamata a termék árába kerül beépítésre. A hitelkártya igazából egy kényelmi eszköz, amivel bármikor egy kis extra pénzhez juthatunk a kártyához kapcsolódó hitelkeretből.

A folyószámlahitel hasonlít a hitelkártyára, itt is egy hitelkeretet kapunk, csak ez a bankszámlánknál jelenik meg: ekkora összeggel mehet mínuszba a számlánk. Ezt a pénzt is felhasználhatjuk a bankszámlához kapcsolódó kártyával, de átutalással is tudunk fizetni, mintha a saját pénzünkről lenne szó.

Hitel online ügyintézéssel

A kisebb összegű hitelek igénybevétele előtt tehát gondoljuk végig, hogy a dolgot valóban csak bankhitelből tudjuk-e megoldani. Ezután szánjunk elegendő időt arra, hogy a számunkra megfelelő hitelt találjuk meg. Ennek megítélése érdekében ajánlott egy hitelkalkulátor segítségével összehasonlítani a bankok kínálatát. Ha már létezik az internet, akkor használjuk fel az abban rejlő lehetőségeket! Ilyen hatalmas előny az online hitel is, melynek során a banki ügyintézés nagyban leegyszerűsíthető, a hitelfelvétel felgyorsítható.

Mit vegyünk számításba hiteligénylésnél?

Ajánlott a hitelfelvétel folyamatának megismerése és a hitelhez kapcsolódó költségek pontos ismerete is. Láthatjuk, hogy nemcsak a bank számára fontos kérdés, hogy a jövedelmünkhöz viszonyítva mekkora összegű hitelt vehetünk fel, hanem ez számunkra is meghatározó. Ha túlvállaljuk magunkat, akkor a legkisebb gond az életünkben – például váratlan kiadások, autójavítás, iskolakezdés – a hiteltörlesztésen keresztül felerősödhet. És akkor a komolyabb problémák hatásaira még nem is gondoltunk!

Létezik egy mutató, sőt: a bankok számára előírás ennek a használata. Ez a JTM (jövedelemarányos törlesztési mutató), amelyből azt tudhatjuk meg, hogy milyen arányban terheli a havi jövedelmünket a tervezett hitel, hol van az a határ, amikor a bank számára már nem elegendő a nettó jövedelmünk.

Egy hitelkalkulátor is segíthet ennek a mértéknek a meghatározásában, jelzi, ha gond van az igénylési paramétereknél.

Érdemes figyelnünk egy másik mutatóra is, hiszen ezt pontosan a hitelfelvevők érdekében alakították ki. Ez a THM (Teljes Hiteldíj Mutató), amelynek segítségével a hitelek összehasonlítása könnyedén megoldható. A teljes hiteldíj azt mutatja százalékos formában, hogy a hitelfelvétel során a banknak mit kell megfizetnünk.

Figyeljünk az akciós ajánlatokra, látni fogjuk, hogy az online hitel nem csak a gyors és kényelmes ügyintézés miatt előnyös, hanem a kedvező kondíciók miatt is. Akciókat találhatunk itt, hiszen előnyös ez a megoldás a bankok számára is, mert kevesebb ügyfél megy be a költségesen fenntartott és túlterhelt bankfiókokba. Bárhogy is döntünk, bármennyire is sürget az idő, szánjunk elegendő időt a kiválasztott hitel pontosabb megismerésére, ne érzelmi alapon döntsünk, másokra hallgatva!