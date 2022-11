A rossz hír, hogy akármennyit gürcölünk, 24 óra alatt sosem fogunk tudni 36 órányi feladatot kipipálni. A jó hír viszont, hogy nem is kell! Az alábbi tippjeinkkel megmutatjuk, hogyan tudod hatékonyabban beosztani az idődet, és azt is, hogy miért is nem kell mindig hatékonynak lenned!

Priorizálj! Biztos minden teendőd olyan sürgős?

A legeslegelső teendő, hogy racionálisan átnézd az aznapi to-do listádat, és kihúzd vagy átütemezd legalább a harmadát. Hajlamosak vagyunk ugyanis igazán piszlicsáré feladatokra fecsérelni az időnket, amik (ha jobban belegondolunk) valójában senkinek nem fontosak.

Még neked sem. A rendszerezéshez vesd be az Eisenhower mátrixot! Sokkal átláthatóbb lesz számodra, hogy mik a fontos, sürgős elintéznivalók, és mik azok, amik várhatnak. Delegálj bátran feladatokat!

Megvan a fontos és sürgős teendők listája. A következő kérdés, amit tegyél fel magadnak: biztosan mindet neked kell megcsinálni? Nem lehet, hogy bizonyos részfeladatok a kollégáidat is érintik, a prezentációra akár együtt is felkészülhettek, a gyerekért pedig a párod is el tud menni az óvodába?

Vezess be énidőt a naptáradba!

Így sincs időm semmire, még “énidőzzek” is? Igen! A közhiedelemmel ellentétben az énidő nem luxus, hanem önmagadba fektetett idő, amire szükséged van a túléléshez!

Persze általában a pihenés, feltöltődés kerül a to-do lista aljára, amire így szinte soha nem kerül sor. Gondoskodj róla, hogy ez megváltozzon: írj be a naptáradba minden napra egy órányi meetinget saját magaddal! Töltsd sétával, olvasással, mozgással, tanulással vagy alkotással: a lényeg, hogy elsősorban ne hasznos legyen, hanem élvezetes!

canva.com

Nyerj időt ebéd házhozszállítás segítségével!

A mindennapos főzés (hacsak nem ez jelent számodra feltöltődést) igazi időrabló tevékenység, nem beszélve a menütervezéssel és a bevásárlással járó nyűgről. A menü házhozszállítás igénybevételével mindezt leveheted a válladról!

Néhány kattintás és az étel szállítás segítségével biztosan marad 1-2 plusz órád a családra vagy önmagadra! Az ebéd rendelés Budapest vonzáskörzetében és minden nagyobb településen elérhető, egyáltalán nem luxusszolgáltatás, ráadásul arról is gondoskodhatsz, hogy egészséges és szezonális fogások érkezzenek az ajtódhoz!

Intézd online a nagybevásárlást!

Kétségtelen, hogy a piacozásnak varázslatos hangulata van, de ha a bevásárlás a te esetedben inkább a plázában tolongást és üzletről üzletre rohangálást jelenti, nyugodtan kihagyhatod.

Az idegrendszeredet is kíméled, ha nem tolakodsz a sorban, hanem kényelmesen, online helyezel be mindent a virtuális kosaradba. Fontos, hogy ilyenkor is listával kezdj el szemezgetni a kínálatból, és csak azt rendeld meg, amire valóban szükséged van!

Tiltsd le magad a közösségi médiáról!

Elképesztően sok időt töltünk naponta hírfolyamok görgetésével abban a hitben, hogy így maradhatunk igazán up-to-date-ek, tájékozottak, és így tarthatjuk a kapcsolatot azokkal, akik távol vannak tőlünk.

A valóságban mások (kirakat) életének pásztázása, illetve a folyamatos hírfogyasztás rendkívül rossz hatással van a hangulatunkra és az önbecsülésünkre, kifejezetten szorongást idézhet elő. Ezt az időt töltsd inkább a szeretteiddel, vagy hívd fel azt, akivel személyesen nincs lehetőséged találkozni!

Használd ki az utazás közben rendelkezésedre álló időt!

Akár elmaradt munkáról, akár énidőről van szó, a tömegközlekedés nagy előnye, hogy a környezetvédelem támogatása mellett ezekre is szakíthatsz időt. Ha van rá tered, a vonaton, buszon megválaszolhatod a fontos e-maileket, befejezhetsz egy cikket, olvasgathatsz, vagy podcastet hallgathatsz. De az is teljesen rendben van, ha csak nézed az elsuhanó tájat, hiszen az agyadnak a haszontalannak vélt bámészkodás közben lehetősége van “kikapcsolódni”!