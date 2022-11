Praktikus megoldás: LED-lámpák bentre

A világítási megoldások között a LED-lámpák számítanak a legtakarékosabb és legtartósabb választásnak. Habár a LED-lámpák egyszeri költsége magasabb, mint a hagyományos társaiké, az élettartalmuk sokkal hosszabb, több éven keresztül is kitartanak otthonunkban. Akár 50 000 órán keresztül is működhetnek a LED-ek, ami napi 8 órás használat mellett 17 évet jelent! Ráadásul a LED-ek rendkívül alacsony fogyasztók, közel 80%-kal kevesebb energiát használnak fel az izzólámpákhoz képest.

Tehát nem kérdés, hogy érdemes szépen lassan a villanykörtéket LED-ekre váltani, hiszen a fentiek mellett a használatukkal az áramszámla csökkenthető, azonnal teljes fényerőt biztosítanak, bármennyiszer fel- és lekapcsolhatjuk, nem veszítenek a hatékonyságukból, a fényük kíméletes a szemnek, nem vibrálnak, egyáltalán nem zavaróak, különféle színhőmérsékletűek, így melegebb és hidegebb hangulatot is teremthetünk otthonunkban, semmilyen káros anyagot nem tartalmaznak.

Napelemes megoldások kintre

A kerti világítás ugyanannyira fontos része az otthonunknak: nemcsak praktikus okokból, hanem a hangulat szempontjából is érdemes tudatosan megtervezni a kültéri világítást! A napelemes világítás rendkívül gazdaságos és környezetkímélő. A napelemes lámpák nem terhelik folyamatosan a pénztárcát, csak egyszeri kiadással kell számolni, nincsenek kellemetlen és zavaró vezetékek, bárhova elhelyezhetőek a kertben, sőt bármikor át is helyezhetőek, sokféle stílusban és formában léteznek, így biztosan megtalálhatjuk a saját ízlésünknek megfelelőt, mivel felhős időben is működnek, ezért az őszi és téli időszakban is elegendő fényforrást biztosítanak a kertben. Az energiatakarékos világítási eszközökkel könnyedén lefaraghatunk a rezsiszámlából, kicsi tudatossággal és odafigyeléssel pedig a környezetünkért is sokat tehetünk!