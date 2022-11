A Széchenyi István Egyetem tudatosan törekszik arra, hogy kihasználja a különböző tudományterületek egymást erősítő hatásából adódó előnyöket. Erre példa az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar is, amely olyan sikeres képzésekben is részt vesz, mint az agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász, a drónirányító és -adatelemző vagy a precíziós mezőgazdasági szakmérnök, szaktanácsadó.

A felsőoktatási intézmények csak akkor lehetnek sikeresek, ha felismerik a különböző tudományterületek egymást kiegészítő és erősítő szinergiáiban rejlő hajtóerőt – ezt az elvet követi a Széchenyi István Egyetem, amelynek Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara egyre több − az agráriumon túlmutató − képzésben vesz részt. Az egyik ilyen az öt éve elindított, két féléves agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász szakirányú továbbképzési szak, amely azóta is folyamatosan stabil létszámmal működik.

Dr. Horváth Gergely szakfelelős, az egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara (DFK) Kereskedelmi és Agrárjogi Tanszékének egyetemi docense elmondta: nemcsak a képzés elnevezése, hanem a részt vevő oktatók köre is tükrözi a két kar közötti együttműködést. A DFK és az AKMK szakemberein kívül a társegyetemekről, az Agrárminisztériumból, a Miniszterelnökségről, a közigazgatásból és a bíróságokról is vannak meghívott előadók. A jelentkezés feltétele a jogász osztatlan képzésben szerzett diploma, s a hallgatók között zömmel ügyvédek találhatók. A tárgykínálat felöleli a többi között az Európai Unió közös agrárpolitikáját, az agrárfinanszírozást, az egységes mezőgazdasági támogatási rendszert, az agrár-szakigazgatást, a nemzeti birtokpolitikát és az ingatlan-nyilvántartás jogát. Mindez a közigazgatásban vagy az agrárvállalkozásoknál dolgozóknak is hasznos.

„A szak előnyeit nemcsak a rendkívül értékes gyakorlati tudás megszerzése jelenti, hanem az is, hogy lehetőség van kapcsolatépítésre, illetve a továbbképzési kötelezettséggel rendelkezőknek kreditszerzésre” – tette hozzá dr. Horváth Gergely.

„A képzés sikere az elmúlt években bebizonyította, hogy fokozott az igény egy olyan jogászrétegre, amelynek tagjai szót tudnak érteni az agráriumban dolgozókkal, és átlátják azokat az összefüggéseket, amelyek a gazdák vagy az agrárcégekben dolgozók mindennapjait alakítják. Mindez persze a két kar között együttműködést igényel, de úgy látom, mindannyiunkban megvan az ehhez szükséges nyitottság” – fejtette ki dr. Smuk Péter professzor, a Széchenyi-egyetem jogi karának dékánja.

A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara valamennyi alapszakán a DFK-s munkatársak oktatják a jogi tárgyakat, de a kar az intézmény más szervezeti egységeivel is együttműködik, hogy a legaktuálisabb és legkorszerűbb tudást biztosító képzéseket nyújtsa. Dr. Szalka Éva dékán kiemelte a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakot, amelyen az oktatás egy évig a győri gépészmérnök-hallgatókkal közösen zajlik. Jó példa a folyamatosan nagy érdeklődés mellett zajló a drónirányító és -adatelemző szakirányú továbbképzési szak, valamint az idén csaknem félszáz fővel felvételi csúcsot döntő precíziós mezőgazdasági szakmérnök, szaktanácsadó képzés is.

