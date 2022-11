Sajnos a legnagyobb elővigyázatosság és megemelt vitamindózisok mellett is elkerülhetetlen, hogy csemeténk az ovis vagy sulis közösségből legalább egyszer az évszakban valami nyavalyával érkezzen haza. Ilyenkor sok kreativitásra és türelemre van szükség, hogy az előttünk álló néhány napban (vagy akár egy egész héten is) biztosítsuk a kicsi gyógyulásához szükséges pihenést, és gondoskodjunk a szórakoztatásáról is.

A lábadozás időszakát kitöltő tevékenységeket igazítsuk a gyerek aktuális állapotához. Magas láz esetén például sok alvásra és főleg kevés energiabefektetést igénylő játékokra van szüksége. Azonban előfordulhat, hogy egy kis köhögés miatt közösségbe még nem mehet, viszont elég jól érzi magát ahhoz, hogy aktívabb játékokkal szórakoztassuk.

Akárhogy is, ne feledjük, hogy a gyerkőcnek ebben az időszakban feltételezhetően alacsonyabb az energiaszintje. Rövidebb ideig képes egy tevékenységre koncentrálni, hamar meg is unhatja az adott játékot, nyűgössé válhat. Ilyenkor ne erőltessünk semmit, kínáljunk neki több játékot egyszerre, és adjuk meg a választás lehetőségét.

Íme néhány ötlet, amivel a pihenősebb és a pörgősebb időszakokban is sikeresen leköthetjük a csemeténket.

Tévé helyett nézzünk diavetítőn meséket!

Nem könnyű ilyenkor nemet mondani a képernyő csábításának, főleg, ha az ember kénytelen dolgozni is a négy fal között ragadt gyerek szórakoztatása mellett. Egy-két mese természetesen belefér, de ha tehetjük, kékfény helyett bízzuk a diavetítőre a gondűző rajzfilmeket.

Egy gyerekjáték webáruház kínálatában találhatunk olyan vetítőt is, amit a gyerkőc önállóan is kezelni tud. Így ha éppen nem engedhetjük meg magunknak a közös mesélést, a kis beteg akkor is el tudja foglalni magát.

Forrás: canva.com

Kiváló unaloműzők a LEGO Ninjago játékok vagy a Minecraft LEGO

Tulajdonképpen bármilyen LEGO készlet tökéletes választás, ha szeretnénk elérni, hogy a gyerek egy kicsit egyedül molyoljon. Népszerű választás lehet egy-egy LEGO City játék, ahol a kicsi kedve szerint felépíthet akár egy egész várost, de a LEGO Minecraft figurák is osztatlan sikernek örvendenek az ifjú építőközönség köreiben.

Ha ágyban fekszik, akkor érdemes olyan készletet előnyben részesíteni, ami biztosan elfér a keze ügyében, és nem keveredik el a paplan különböző pontjaira a sok darabos játék. A LEGO Ninjago robotokkal vagy járművekkel például viszonylag egyszerűen kordában tarthatjuk az apró elemek vándorlását.

Játsszunk doktornéniset, doktorbácsisat!

Segítsünk neki feldolgozni a betegséget, illetve tudatosítani a testében jelentkező panaszokat szerepjáték segítségével! Lelkiismeretes orvosként gondoskodjon a náthás, lázas vagy torokgyulladással küzdő plüssállatok gyógyulásáról, mi pedig asszisztensként támogassuk a munkát. Nyugtassuk meg együtt az injekciós tűtől rettegő nyuszit, hogy csak egy kis csípést fog érezni, és magyarázzuk el neki, miért fontos bevenni a kanalas orvosságot!

Rajzolásból, színezésből sosem elég!

Szerencsére a rajzolás egy olyan kreatív elfoglaltság, amit felnőtt közreműködése nélkül is tökéletesen űzhet a kicsi. Ha a túlzott kreativitáshoz túl fáradt lenne szegény, könnyítsük meg a dolgát egy kifestőkönyvvel. Így a témát már nem neki kell kitalálnia, a színek kiválasztásánál viszont még mindig támaszkodhat a fantáziájára.

Vegyük elő a kedvenc családi társasokat, kártyákat!

Lefekvést megelőző programként, amikor együtt tud lenni az egész család, dobjuk be a kedvenc (lehetőleg kooperatív, és nem versenyzésre épülő) társasunkat, vagy merüljünk el egy-egy szórakoztató, de stratégiai gondolkodást nem igénylő kártyapartiban. Néhány kör Fekete Péter a kedvenc mesefigurás paklinkkal, és már jöhetnek is a szorgos álommanók!