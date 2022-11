A New Balance rövid története

A New Balance amerikai lábbelimárka, amelyet 1906-ban alapítottak, így a brand több mint száztizenöt éves. Eredetileg New Balance Arch Support Company volt. A koncepció szerint olyan cipőket gyártottak ívtartókkal, amelyek „új egyensúlyt” biztosítanak a vásárlóknak. 1927-ben a New Balance Arch Support Company utazó ügynököket alkalmazott, mivel a New Balance termékek akkoriban nem voltak megtalálhatók a boltokban. Ez megkülönböztette a versenytársaktól és népszerűbbé tette. 1938-ban kiadta első futócipőjét, amely Kenguru bőrből készült. 1960-ban a New Balance piacra dobta a Trackstert, amely akkoriban egyedülálló futócipő volt, mivel ez volt az első, amely különböző méretekben volt kapható. 1972-ben a New Balance kijött a 320-as cipővel. Ez volt az első cipő, amelyen a híres „N” betű szerepel és a New Balance termékek alaptartozékává vált. A céget jelenleg Joe Preston vezérigazgató irányítja, és több mint 7000 alkalmazottat foglalkoztatnak szerte a világon. A sportcipők mellett pólókat és egyéb sportruházati termékeket forgalmaz világszerte közel 4000 üzletében.

Érdekesség, hogy 2007-ben Steve Jobs New Balance 990-et viselt, amikor bejelentette az első iPhone-t. Ez legendás és meghatározó pillanat volt mind az Apple és a New Balance számára. A közösségi média térnyerésének hála 2021-ben a brand már olyan nagy nevekkel vehette fel a versenyt, mint az Adidas vagy a Nike.

A brand a 993. helyen áll a Global Top 1000 Brands listáján a New Balance ügyfelei értékelése alapján, ezzel szemben a Nike a 7. helyet foglalja el, ennek alapján elmondhatjuk, hogy a New Balance prémium, de nem luxuskategória.

A New Balance leginkább a hölgyek körében kedvelt

A New Balance rendkívül népszerűvé vált, különösen a nők körében a népszerű TikTok közösségi média-alkalmazásban. A TikTokon az influenszerek saját videókat készítenek, amelyek bemutatják új cipőiket, ami nagyon népszerűvé tette őket és egyben a márkát is. A tinédzserek és a fiatal felnőttek körében a New Balance népszerűvé vált az olyan sportolókkal való együttműködés révén, mint Kawhi Leonard kosárlabdasztár és Jack Harlow rapper. A hírességekkel való szponzorációnak, valamint a TikTok és Instagram véleményvezérek megjelenésének köszönhetően egyre több fogyasztó kezdett New Balance terméket vásárolni, és rájött, hogy mennyire kényelmesek.

A New Balance 530-as, New Balance 550-es és a New Balance 990-es cipők mind nagyon népszerűek manapság. A korábbi években a Nike és az Adidas uralta a cipők piacát. Látszólag a New Balance lesz az egyik legmenőbb cipőmárka 2022-ben.

A meghatározó „N” logó

Az „N” betű a New Balance sportcipők meghatározó eleme, mindezek mellett az ilyen cipőkre jellemző, hogy anyaga textil és nyersbőr keveréke. Ez megmutatkozik a termékek árában is: a hazai online boltokban 15 és 60 ezer forint közötti áron szerezhetők be a legjobb modellek. A New Balance cipők kiválóan támasztják alá a sarkunkat, a lábunk boltívét és elülső részét.

A sportpólókat 5 és 10 ezer forintos áron kínálják az internetes kereskedők.

Az Accelerate típus jellemzője, hogy „dry” (környezetbarát poliészter) technológiával készült és fényvisszaverő tulajdonsággal is bír. A nedvességelvezető technológia segít elszívni az izzadságot, így kényelmesen érezheti magát az egész szettben.

A királykék szín a legnépszerűbb és a termék remek választás sportoláshoz, illetve kerékpározáshoz.

Mindemellett a New Balance változó termékkínálatában övtáskát, hátizsákot és kerékpáros táskát egyaránt találunk.