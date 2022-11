Persze fontos hozzátenni, hogy munkaadói szempontból is felsorolható még jónéhány kedvező feltétel a SzombathelyAllas.hu-val kapcsolatban, amelyek közül külön is kiemelendő a hirdetési lehetőségek változatossága. A portál ugyanis több hirdetési csomagot is kínál, s ezek különlegessége, hogy segítségükkel a munkaerő-toborzás Szombathely városán túl egész Vas megyére, vagy akár országos szintre is kiterjeszthető, jelentősen növelve ezzel a potenciális jelentkezők számát. Mindez pedig megoldást jelenthet az olyan gyakran felmerülő toborzói problémákra, mint a megfelelő mennyiségű munkaerő megszólítása, a képzett szakemberek megtalálása, esetleg a magasabb pozíciók betöltése jelentette nehézségek. Az összes állást itt találja: szombathelyallas.hu/allasok.

Az említett széleskörű elérés megvalósításához egyébként több tényező is hozzájárul. Egyrészt a SzombathelyAllas.hu egy országos, 200 db regionális portált számláló állásoldal-hálózat része, így például a megyei vagy az országos hirdetési csomag választásával az adott munkalehetőség megjelenése más allas.hu-s weboldalon is biztosítható. Másrészt a szombathelyi lap aktív a közösségi médiában is, a Szombathely állás Facebook-oldalán a követők száma a 17 ezret is meghaladja, ami azért fontos, mert a hirdetések ezen a felületen is megosztásra kerülnek. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni azt is, hogy a közösségi médiás aktivitás valamennyi allas.hu-s weboldalról elmondható, így az álláslehetőségek megjelenésének bővítése e tekintetben is megoldható.

Mindemellett persze a SzombathelyAllas.hu előnyei nem csupán a munkaadóknak nyújtott pozitívumokban tetten érhetőek. Az álláskeresői perspektívára rákanyarodva, a legfőbb kiemelendő tényezőt egyértelműen a portál sokszínű álláskínálata jelenti. Itt ugyanis valóban bárki megtalálhatja a számára ideális lehetőséget, beszéljünk akár magasan vagy alacsonyabban képzett, már rutinos vagy még pályakezdő munkavállalóról. Néhány példát említve: előszoktak itt fordulni betanított munkák, különböző szakmunkák, irodai adminisztrációs pozíciók, valamint diplomát igénylő (pl. pénzügyi, informatikai, mérnöki stb.) munkakörök egyaránt. Ráadásul az állások közötti böngészés, illetve az azokra való jelentkezés akár rugalmasan, a regionális portálokat összefogó AllasOrias.hu mobil applikáción keresztül is kivitelezhető.

Mi a videós előszűrési funkció lényege? Hogyan kedvez a szombathelyi hirdetők számára?

A SzombathelyAllas.hu videós előszűrési funkciója a Business és az Enterprise hirdetési típus elemeként elérhető, és lényegében egy rövidebb állásinterjú lebonyolítását teszi lehetővé a munkaadók számára még azelőtt, hogy felvennék a kapcsolatot a jelentkezőkkel. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a hirdetésük részeként kérdéseket állíthatnak be, amelyekre a pályázóknak maximum egy perces videók formájában kell előbb külön-külön válaszolniuk, majd a kész videós anyagokat a jelentkezésükhöz csatolniuk. A funkció a kérdések terén szabad kezet enged a munkaadóknak, tehát saját megfogalmazásukban is feltehetik azokat, ugyanakkor opcionálisan választható, beépített kérdések is segítik őket a témafelvetésben. Íme ezekre néhány példa:

Mi az a három szó, amely a legjobban jellemzi Önt?

Miért szeretne nálunk dolgozni?

Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

A funkció előnyei mindezek alapján egyértelműen kirajzolódnak, vagyis, hogy segítésével hatékonyabbá és gyorsabbá tehetőek a toborzási folyamatok. A videós anyagokon keresztül ugyanis a toborzók egy jóval átfogóbb képet alkothatnak a jelöltekről, mint ha csupán csak az önéletrajzaikra támaszkodnának, s így megfontoltabb döntést tudnak hozni azzal kapcsolatban, hogy kikkel lépjenek tovább a kiválasztási folyamat következő fázisába egy-egy állás kapcsán. Ezzel együtt pedig rengeteg időt is megspórolhatnak, hisz jobb esélyekkel kerülhetik el azokat az állásinterjúkat, amelyek végül eredménytelenül záródnak.

De miként profitálhatnak ebből az álláskeresők?

A funkció ugyan alapvetően a toborzási folyamatokat hivatott segíteni, ettől függetlenül az álláskeresők számára is kedvezhet. Különösen igaz ez például egy olyan munka esetében, ahol a pozícióval járó feladatok ellátáshoz elengedhetetlen a kiemelkedő kommunikációs képesség, a nyitott személyiség, illetve a magabiztos fellépés. Ezek meglétéről ugyanis önéletrajzon keresztül meglehetősen nehéz számot adni, ellentétben a videós anyagokkal, amik minden feltételt megteremtenek ehhez. Összességében tehát ez a videós követelmény egy plusz lehetőséget és eszközt adhat az álláskeresőknek arra, hogy felkeltsék a munkáltató érdeklődését, és javítsák a személyes megkeresésre vonatkozó esélyeiket.