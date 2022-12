– A panelek nem adnak ki hangot, nem égetik a port és nincs bennük semmilyen gyúlékony anyag – sorolta az elektromos fűtőelemek előnyei között Jerse András, a Yellow Energia Bt. ügyvezetője. Pasztell zöld és fekete üveg, meg radiátor-hatású fehér egységet is mutatott a bemutatóteremben – a közös nevező, hogy mindegyik dizájn díjas és norvég minőség. – Három márkát forgalmazunk, az Adax, a Glamox és a Beha elektromos fűtőpaneljeit – mondta az ügyvezető. Arra a kérdésre, hogy miért épp ilyeneket, kétszer 30 év volt a válasza: egyrészt 30 éves szakmai munka van a kialakításuk mögött, másrészt 30 éves garanciát ad a norvég gyártó a panelekre.

Fotós: © Unger Tamás

Kerámiabetét adja le a hőt – mutatta a rendkívül biztonságos egységeket. Ezek a fűtőpanelek díszei lehetnek bármilyen stílusú lakásbelsőnek, például a színválasztékhoz olyan katalógust nyitott ki, mintha falfestéket választana az ember, egészen extrém választási lehetőségek kínálkoznak a sárgától a rózsaszínig. Párás környezetbe, fürdőszobába a Glamox és a Beha egy-egy modelljét mutatta, hiszen azok fröccsenő víz ellen is védett kivitelben készülnek. Sorakoztak „klasszikus radiátort” idéző megjelenéssel is fűtőpanelek, Jerse András azt mondta, sokan választják a hagyományos fűtőtestet mutató formákat is. Ez elektromos fűtőpanel gyakorlatilag bárhol alkalmazható, ahol elektromos áram van: lakásokban, házakban, üzlethelyiségekben, nyaralókban. Persze, ha valaki csak ilyen elemekkel oldaná meg a fűtést, ahhoz a ház elektromos-hálózatának bírnia kell a terhelést.

Fotós: © Unger Tamás

A rendszer (egyik) legnagyobb előnye, hogy a felszereléséhez nem kell szakembert hívni, csak egyszerűen a falra kell csavarozni, bekapcsolni és azonnal fűt. A hőleadás hangtalan és ne számítsunk a hősugárzók „égett por szagára”, csak a kellemes meleg fogja jelezni, hogy működésben a panel. Jerse András hozzátette, hogy radiátor-magasságba kell, érdemes felszerelni a paneleket, és van olyan fajta, amelyik a földre vetíti az aktuális hőfokot.

Fotós: © Unger Tamás

A csúcstechnológiát sem mellőzik a Yellow Energia Bt. által forgalmazott panelek, hiszen elérhető wifi-s kivitel, amelynek előnye, hogy távolról beállítható, ellenőrizhető a fűtés, és gyerekzár is beállítható. – Panziók, magánszálláshelyek is szívesen választják – fűzte hozzá a wifi-s kivitelhez az ügyvezető. Azok keresik, azok keressék, akik az otthonuk melegét a lehető legkényelmesebben és legtisztábban szeretnék biztosítani.

Email : [email protected]

Telefon: 06203355071