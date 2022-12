A fejlesztések középpontjába az OTP Bank mindig is az ügyfeleket, az ügyfelek igényeit helyezte. Ennek megfelelően a hitelintézet az utóbbi években számos olyan újítást vezetett be fiókhálózatában, amelyek kényelmesebbé, egyszerűbbé és biztonságosabbá tették a mindennapi ügyintézést.

Németh József, az OTP Bank Észak-dunántúli Régiójának ügyvezető igazgatója a megnyitó alkalmából elmondta: „a digitális megoldások és a személyes ügyfélkiszolgálás nagyon jól kiegészítik egymást az OTP Banknál. Az új bankfiókban bárki képet kaphat arról, hogy az OTP Csoport fiókfejlesztési elképzelései milyen irányba haladnak. A Jövő bankfiókja koncepció keretében átalakított fiókban a gyorsan változó ügyféligényekhez alkalmazkodva megjelenítették a bank digitális fejlesztéseit” - tette hozzá az ügyvezető igazgató.

Az OTP Bank új típusú korszerűsített fiókját Szombathelyen, a Rohonci úton nyitotta most meg. A fiók jövőbe mutató újításokat alkalmaz. Természetesen ebben a fiókban is megtalálható a digitális aláírópad, amellyel nemcsak a papírfelhasználás csökken, hanem a bank ügyfeleinek kényelmét is szolgálja, hiszen saját internetbanki fiókjukban biztonságosan és bármikor elérhető módon elektronikusan tárolhatják szerződéseiket, banki dokumentumaikat. Elérhető a ki- és befizetésre is alkalmas ATM, amely rendkívül népszerű a lakossági és a vállalkozói ügyfélkörben. Az okos automaták segítségével akár saját akár más OTP-s számlára is elhelyezhető összeg, ami azonnal rendelkezésre áll. A hetekben vezette be a hitelintézet az új, digitális ügyfélazonosítási módszert, amellyel lerövidül ez a kötelező folyamat. Az új megoldás lényege, hogy az ügyintéző az iratokat egy céges mobiltelefonra telepített applikáció segítségével olvassa be, így az okmány képe és a szükséges adatok azonnal betöltődnek a biztonságos banki rendszerekbe

Az OTP Bank iránt az elmúlt évtizedekben kialakult ügyfélbizalom nagymértékben köszönhető annak a szakértelemnek és minőségi ügyfélkiszolgálásnak, amelyet a hitelintézet fiókhálózatának munkatársai garantálnak. Erre a fiókhálózatra a jövőben is épít a bank, azonban a bankfiókok szerepe változóban van. Egyre inkább jellemző, hogy az ügyintézőket a komplexebb termékek, például a lakáshitelek vagy a befektetési termékek esetében tanácsért keresik fel az ügyfelek. A készpénz ki- és befizetéssel járó, gyors, vagy kevésbé bonyolult tranzakciók egyre növekvő mértékben kerülnek át a digitális térbe. A vírushelyzetben az online csatornákra történő bejelentkezések száma és a tranzakciók száma is meredeken emelkedett. Az adatok azt mutatják, hogy az az ügyfél, aki kipróbálta az internetbankot vagy mobilbankot egyszerűsége és megbízhatósága miatt folyamatosan használja is, hiszen ezek segítségével szinte bárhonnan elintézhetőek az egyszerűbb tranzakciók. Ebbe az irányba tartanak a bank további fejlesztései is.

A szombathelyi, Rohonci úti bankfiók várja az OTP Bank meglévő és leendő ügyfeleit hétfőn 8 és 17 óra, keddtől péntekig pedig 8 és 15 óra között.