Már a 16. században is ismerték a titkot. Egy bizonyos Michelangelo úgy döntött, hogy a később világhírűvé váló szobrát márványból készíti el. Az azóta eltelt évszázadok során pedig ez a természetes anyag elindult világhódító útjára és a 21. században is töretlen népszerűségnek örvend. Miért is ennyire népszerűek a márvány alakpárkányok? Mit tehetnek a rezsicsökkentésért? Hogyan őrizhető meg kifogástalan megjelenésük? Erről lesz szó ebben a cikkben.

A megfelelő ablakpárkány évtizedekig jó szolgálatot tesz.

Önnek mennyire fontosak a következő értékek egy terméknél?

Időtállóság, szépség, hasznosság.

Valami azt súgja, hogy Önnek mindegyik előny meghatározó. Hát még akkor, ha a fenti hármas egyszerre valósul meg.

A születés csodája

A márvány kialakulása elég hosszú idő. A Föld mélyén a nagy nyomás és hő hatására a természetes anyag kikristályosodik, majd a kőzetlemezek mozgásainak köszönhetően a felszínre jut. Márvány ablakpárkányként is könnyű felismerni, örvényes erezet, letisztult megjelenés jellemzi.

Igazi kincs születik hát, amire egy életen át vigyázni kell, mivel kényes anyagról van szó. Éppen ezért a karbantartására oda kell figyelni, viszont ápolása pofonegyszerű, amiről később még szót fogunk ejteni.

Mindenhol ott van

A márvány az építészetben is közkedvelt anyag. Sőt történelmi jelentősége is van, hiszen minden korban előszeretettel használták. Régi épületek, lépcsők, szobrok készültek ebből a nemes anyagból.

Felhasználása változatos lehetőségekkel kecsegtet. Akár mosdópult, bárpult, homlokzati burkolat, padlólap, asztallap vagy akár kandallóburkolat is készülhet márványból. És persze ablakpárkány is.

A minőségi kőpárkányok a Párkányos sároki telephelyén készülne.

Ami Michelangelo hírnevét is megalapozta

A 16. század elején Olaszországban igazi szoborcsoda született. Ez a carrarai márványból készült alkotás jelenleg Firenzében látható és látogatók millióit vonzza magához. A Galleria dell ́Accademia épületében megtekinthető Dávid-szobor az erő és az időtállóság jelképe is.

A carrarai márvány ma - Hátrányból előny

A carrarai márványt tehát régóta használják építészeti és műalkotási célokra. Ablakpárkányként pedig a modern házakhoz is remekül illik. Szépen illeszkedik a fehér ablakkerethez, világos falhoz egyaránt.

Fényét kültéren ugyan néhány év után elveszíti, de ebből a hátránynak tűnő helyzetből is előnyt kovácsol. Ugyanis szép patinás felülete alakul ki, amit könnyedén, egyszerűen lehet tisztítani. A házon belül pedig fényes marad, könyöklőként világosítja a teret és csillogása elegáns megjelenést kölcsönöz neki.

Ahhoz hogy a márvány ablakpárkány a háznak meleg érzést, kellemes látványt adjon, szükség van szakértő kezek munkájára.

A csillogás nyomában

A márvány hatalmas kőtömb formájában érkezik meg a szakemberekhez. Ekkor még hideg, kissé rideg benyomást kelt a márvány, aztán elindul egy olyan folyamat, ami meghatározza későbbi formáját, megjelenését.

A méretre vágás után a folyamat következő része az élmegmunkálás, ahol a csiszolás, megmunkálás által a végleges külső már a szemnek is tetszetős, minden igényt kielégítő lesz. Ekkor kerül a márvány ablakpárkányra a vízorr is, ami hatalmas szolgálatot tehet az ingatlannak és háztulajdonosok nyugalmára is jótékony hatással lehet.

A márvány ablakpárkány nagy népszerűségnek örvend.

Megelőzi a káros következményeket

A függőleges falazatra leselkedő egyik legnagyobb veszély ugyanis a csapadék. Az ablak beépítésekor a nyílás alsó részén egy olyan kis terület keletkezik, ahol megállhat a víz. Mivel a csapadék nem folyik el, a víz a falban szívódik fel, ami lappangó nedvesség formájában szörnyű károkat tehet és főleg a hideg időjárás során romboló hatású.

Mivelhogy a falban maradt nedvesség megfagy, ez a fal károsodását vonhatja maga után. Ezért jó hír, hogy a márvány ablakpárkány (ahogy a többi kőpárkány is) elvezeti a vizet az ablaktól. Így kap lényeges szerepet a vízorr és a párkány beépítésének mikéntje, ugyanis hosszan előre kell nyújtani és nagy dőlést kell adni neki.

És ha már beépítés!

Erre figyeljen oda a szigetelésnél, ha elkerülné a hőhídat és a horribilis fűtésszámlát

Mi az a hőhíd?

Az a jelenség, amikor a kinti hideg vagy meleg a falak bizonyos pontjain érintkezik a belső levegő hőmérsékletével. Ekkor nagymértékű hőcserélés, párakicsapódás, tehát nedvesedés jelenik meg.

Ha pedig hiányos a szigetelés, akkor az apró réseken ki-bejárkál a levegő. A fűtésszámla pedig az egekbe szökhet.

Ezért a márvány ablakpárkány beépítését kétféle módon végezheti el:

1. Behajtja a párkányfogadó és a kőpárkány csatlakozásánál a hézagzáró szalagot, majd szilikonnal rögzíti az ablakpárkányt.

2. Kifújja az ablak alatti részt purhabbal, és rárakja a hézagzáró szalagot. Ezután a párkány belső élére nyomja a szilikont, és úgy nyomja neki a párkányfogadónak!

Bármelyik fenti műveletről is legyen szó, ezt méltatlanul kevesen végzik el, közben pedig a fűtésszámla alaposan megemelkedik. Ráadásul mivel az ablakpárkány mögött lévő szilikont nem éri UV-sugárzás, akár 20-30 évig is kifogástalan védelmet nyújthat a megfelelő szigetelés.

Hogyan ápolja a márvány ablakpárkányt?

A márvány szerkezete miatt sérülékenyebb kő. Savra, lúgra, mechanikai hatásokra, karcolásokra érzékenyebb. Ahhoz, hogy hosszabb távon, akár életre szólóan is megtartsa magával ragadó megjelenését, szükség van a megfelelő ápolásra.

Amit tilos a márvány ablakpárkányoknál: a savas takarítószerek (mint pl. a Hypo, Domestos) és egyéb klórtartalmú, antibakteriális anyagok használata. Sokkal inkább a tiszta víz alkalmazása javasolt. Ahhoz, hogy elkerüljük a foltosodást, az esetlegesen rákerülő zsiradékot, kávét, vörösbort vagy bármely egyéb ilyen jellegű anyagot el kell távolítani róla.

Amit pedig szabad, sőt kötelezően ajánlott a márvány ablakpárkányoknál: az impregnálás. Ennek köszönhetően eltűnnek a párkány felületéről a kellemetlen szennyeződések, különösen ha rendszeresen áttöröljük impregnáló szerrel, hiszen így megvédhetjük a zsíroktól és olajoktól.

Önmagáért beszélő előnyök

A márvány ablakpárkányok jó pár előnyt magukban foglalnak.

- Időtállóság: A Föld mélyén érlelődő természetes anyag miatt egy életre megoldhatják a párkánykérdést, hiszen az időjárási viszontagságok (fagy, eső, erős napsugárzás stb.) ellenére is megtartják formájukat.

- Szépség: A carrarai márvány megjelenése, csillogása, letisztultsága minden ingatlant kiemelhet a szürkeségből.

- Hasznosság: A márvány vízálló anyag, megfelelő szigeteléssel pedig megelőzhető a bosszantó hőhíd kialakulása is.

- Világhírű anyag: A carrarai márványból készült Dávid-szobornak csodájára járnak a Firenzébe látogató turisták milliói.

- Könnyen tisztítható: Impregnálással elvégezhető rajta a kifogástalan ápolás

Egy jó minőségű kőpárkány megelőzi a hőhíd kialakulását.

Ahol az időtálló és gyönyörű kőpárkányok megszületnek

A carrarai márványból készült ablakpárkányok születéséért a Párkányos csapata felel. A sároki telephelyükön akár 6 órán belül is elkészülő kőpárkányokat az ország minden részére kiszállítják.

A márvány mellett foglalkoznak gránittal, mészkővel, technikai kővel is. Korszerű gépeiknek köszönhetően egyedi méretű, minden paraméternek megfelelő párkányokat hoznak létre a lakossági ügyfelek és a viszonteladók számára.

Nemcsak a minőségi termékeikről, hanem az ügyfelekkel való kiemelkedő bánásmódról is nevezetesek. Tartják a megbeszélt határidőket, kedvesen, segítőkészen tájékoztatják az ügyfeleket. Amennyiben Ön is szeretne gyönyörű és időtálló kőpárkányt, keresse bizalommal a Párkányos csapatát!