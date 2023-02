Sokan még mindig ódzkodnak a használt tárgyak vásárlásától, ám ha kellő körültekintéssel és megbízható forrásból vásárolunk akár több tízezer forintot is spórolhatunk egy javított okostelefon megvásárlásával.

A Rejoy.hu éppen azzal a céllal jött létre 2019-ben, hogy átláthatóvá és megbízhatóvá tegye a használt telefonok adásvételét. A cég alapítói megelégelték a használt telefonpiac homályos ügyleteit, a váratlan pillanatokban érkező telefonhívásokat, ezért kialakítottak egy platformot, ami az eladónak és a vásárlónak is biztonságos és egyszerű.

Mit tudnak a felújított iPhone telefonok?

A rövid válasz, hogy ugyanazt, amit a boltan, újonnan vásárolt készülékek. A hosszú válasz pedig, hogy miután bekerül egy készülék a Rejoy.hu csapatához, egy többlépcsős, szakértők által végzett ellenőrzésen megy keresztül, aminek köszönhetően a weboldalra felkerülő készülék egy új telefonhoz képest 85-90%-os állapotban kerül újra értékesítésre.

A szoftver és a hardver ellenőrzése mellett megvizsgálják a hangszórókat, a kamerákat, a gombokat és az akksit is, hogy biztosan kitűnő állapotban kerüljön a telefon új tulajdonosához.

Ennek a folyamatnak hála akár egy 2017-es iPhone X modell is olyan lehet, mint új korában. A javított telefonok azonban jóval kedvezőbb áron, akár a bolti árnál 40%-kal olcsóbban kerülnek értékesítésre.

Garancia

A second hand telefonokkal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb érv a garancia elvesztése. A legtöbb gyártó és forgalmazó jellemzően 2 év garanciát vállal a készülékre, a telefonok pedig jellemzően 2-3 év használat után válnak eladóvá.

A Rejoy.hu erre is megtalálta a megoldást, hiszen minden megvásárolt, javított készülékre 1 év javítási garanciát vállal, így biztonságosan válogathatunk az oldalon található készülékek közül. De ha még ez sem lenne elég, 30 nap pénzvisszafizetési garanciát is vállalnak arra az esetre, ha mégsem váltaná be a kiválasztott készülék a hozzá fűzött reményeket.

És mi a garancia arra, hogy azt kapjuk, ami a képeken szerepel? A honlapon szereplő használt Apple és más gyártótól származó okostelefonok mindegyike mellett részletes leírás is szerepel, valamint HD-minőségű, profi fotók is bemutatják az adott mobilt.