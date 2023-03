Hogy ne érhessen minket csalódás, összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni a tavaszi fogyókúra során.

Kalóriadeficit

A sikeres súlycsökkentés alapigazsága, hogy ha több kalóriát égetünk el, mint amennyit beviszünk, fogyni fogunk. Az, hogy a normál működéshez hány kalóriára van szüksége a szervezetnek egy nap, minden ember esetében más, és számos különböző tényezőtől függ:

- nem,

- kor,

- egészségi állapot,

- testsúly,

- magasság,

- fizikai aktivitás mértéke.

A személyre szabott diéta kialakításához és a számunkra ideális napi kalóriamennyiség kiszámolásához kérhetjük akár dietetikus segítségét is, de az interneten is számos kalóriakalkulátort találunk, amivel mi magunk is meg tudjuk határozni a napi kalóriaszükségletünket.

A bevitt és elégetett kalóriák minél pontosabb nyomon követésére számos hasznos eszköz létezik. Az elfogyasztott élelmiszerekben található kalóriamennyiséget egyszerűen vezethetjük kifejezetten erre a célra fejlesztett applikációkban, amik több ezer élelmiszer adatait tárolják, így nekünk csak azt kell megadnunk, miből mennyit fogyasztottunk. Az elégetett energia mérésében pedig egy aktivitásmérő vagy okosóra lehet nagy segítségünkre, ami az egész napi tevékenységünket figyelemmel kíséri. Számos okoseszközben találunk előre rögzített mozgásformákat is, így pontosabban tudjuk követni a különböző sporttevékenységek során elégetett kalóriamennyiséget, de sok más hasznos egészségügyi adatot is láthatunk a rendszerben.

70% étrend, 30% mozgás

„A jó alak a konyhában dől el” – szokták mondani, s bár kizárólag edzéssel tényleg nem lehet jóvátenni egy rossz étrendet, a mozgás sem elhanyagolható tényező. Sőt! A rendszeres mozgás serkenti az anyagcserét, a zsírégető edzésformák pedig kiválóan támogatják a súlycsökkentő diétát.

Ennek érdekében beiktathatunk nagy intenzitású intervall edzéseket - például tabata, crossfit - melyek során teljes erőbedobással végzett etapok és közbeiktatott pihenőszakaszok váltják egymást, beindítva ezzel a zsírégetést. A súlyzós, erősítő edzések remekül aktivizálják az anyagcserét, s mivel az izom még nyugalmi állapotban is több kalóriát éget el, mint a zsírszövet, ezzel is hatékonyan támogathatjuk a diétánkat. Ha azonban jelentős súlyfelesleggel küzdünk, mindenképp kérjük ki szakember véleményét, milyen mozgásfajtát ajánl számunkra, így elkerülhetjük az esetleges sérüléseket.

Testsúlykontroll-formulák

A diéta során a rendszeres testmozgáson kívül további segítséget nyújthatnak az úgynevezett testsúlykontroll-formulák. Beszerezhetők por, tabletta, tea vagy folyadék formájában, fogyasztásuk pedig serkenti a zsírbontást és gyorsítja az anyagcsere-folyamatokat. Ezen felül hatékonyan stabilizálják a vércukorszintet, valamint meggátolják a felesleges anyagok felszívódását is.

A testsúlykontroll-formulák között három nagy csoportot különböztetünk meg:

Termogenikus formulák: hatékonyságuk a testhőmérséklet mérskelt fokozásán alapszik, így támogatva a zsírégetést. Ha ugyanis magasabb a testhőmérsékletünk, több kalóriát égethetünk el ugyanannyi mozgással.

Lipotropikus formulák: különböző makroelemek, esszenciális zsírok és gyógynövények kombinációjával csökkentik az étvágyat és bontják a lerakódott zsírt.

Egyéb formulák: ide sorolhatók a különböző étvágycsökkentő és étkezés helyettesítők, valamint L-karnitin készítmények, amik a zsírsavak szállításában játszanak fontos szerepet.

Megfelelő mennyiségű folyadékbevitel

A diéta alatt kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás, hiszen a zsírégetés során felszabaduló savak és méreganyagok visszajutnak a vérkeringésbe. Ahhoz pedig, hogy szervezetünk kellőképpen fel tudja ezeket higítani, fokozottan figyelnünk kell a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.

Ha a diéta alatt nem fektetünk kellő hangsúlyt a vízfogyasztásra, a méregtelenítési folyamatok nem tudnak rendeltetésszerűen működni. Ennek kellemetlen mellékhatásait fejfájás, szédülés vagy indokolatlan fáradtságérzet formájában tapasztalhatjuk meg. Mindemellett épp az ellenkezőjét érhetjük el céljainknak, hiszen folyadékhiányos állapotban a szervezet a felszabadult méreganyagokat ismét zsírral veszi körül, meggátolva, hogy tovább károsíthassák a működését. Az ismételt zsírraktározásnak köszönhetően pedig nemhogy fogynánk, de újraindul a hízás folyamata.

Mennyit igyunk a diéta alatt?

Általánosságban véve elmondható, hogy a fogyókúra időszakában vagy intenzív testmozgás végzésekor 15 testsúlykilogrammonként 1 liter víz elfogyasztása lenne az ideális. Így tehát egy 75 kilogrammos személy ajánlott napi folyadékbeviteli mennyisége 5 liter víz.

Pihentető alvás

A kellő mennyiségű pihentető alvás legalább olyan fontos a sikeres diéta szempontjából, mint a tudatos táplálkozás vagy a rendszeres mozgás. A kevés alvás ugyanis lassítja az anyagcserét és visszafogja a kalóriaégetés mértékét. A kialvatlanság okozta stressz által ráadásul a szervezet kortizolszintje is megemelkedik, ami fokozott éhségérzet kialakulásához vezet. A diéta során éppen ezért nagyon fontos, hogy legalább napi 7-8 órát aludjunk, az utolsó főétkezés pedig lefekvés előtt 2-3 órával történjen meg, ezzel is hozzásegítve szervezetünket a pihentető éjszakához.