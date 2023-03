Valójában szinte mindenki hallott már a kollagénről, azonban keveseknek mond bármit is ez a szó. Pedig, ha azzal kezdtük volna, hogy ez egy szuperfehérje, ami rugalmasságot, épséget és erőt biztosít bőrünk, izmaink, csontjaink, de még a szívünk számára is, jól össze is foglaltuk volna fontosságát és szerepét.

A kollagén szervezetünkben a leggyakrabban előforduló fehérje, bőrünk fehérjeszintjének 70-80, csontjainkban található fehérjéknek pedig 30%-át ez teszi ki. Bőrünk, hajunk körmeink egészségét is leginkább a kollagén biztosítja, de a csontjaink erősségéért és ízületeink rugalmasságáért is ez a fehérje a felelős. Sőt, még a szív- és érrendszerünk egészséges működésében is kulcsszerepe van, és ezek tényleg csak a legfontosabb funkciói. De később ezekre részletesebben kitérünk.

A szuperfehérje, ami tulajdonképpen ragasztóként funkcionál

A szó maga egyébként görög és francia szavak összetételéből született, a görög “kólla” ugyanis ragasztót jelent, a francia “géne” pedig “valamit (meg)termelni” jelentéssel bír. Az elnevezése azért rendkívül találó, mert a kollagén egyfajta ragasztóként funkcionál szervezetünkben: szöveteinket, porcainkat, izomzatunkat a kollagén “tartja” össze. Ha szintje lecsökken szervezetünkben, bőrünk petyhüdtté, csontjaink pedig törékenyebbé válnak, hogy csak két drasztikusan negatív egészségügyi hatást megemlítsünk, amit az alacsony kollagénszint okoz.

Forrás: Shutterstock

Legfontosabb élettani hatásai

A fenti felsorolást folytatva és egyben kiegészítve, érdemes megnéznünk, hol milyen szerepet tölt be a kollagén szervezetünk egészségének megőrzésében.

Csontok

A kollagén elősegíti és hatékonyabbá teszi a kalcium felszívódását szervezetünkben, ami csontjaink egészsége szempontjából kulcskérdés. Emellett stimulálja csontképző sejtjeinket, csökkenti a csonttörés esélyét, valamint gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, ami szintén nem elhanyagolható tulajdonsága a csontjainkra nézve.

Bőr, haj és körmök

Javítja bőrünk feszességét és rugalmasságát, ezáltal a ráncok kialakulását is kordában tartja, ami bizony 30-40 év felett már aggodalommal tölthet el bennünket. Nem meglepő, hogy a kollagénről először mindenkinek a szépségipar bőrápoló és ránctalanító termékei jutnak eszébe. Nem véletlen, hogy ezek hatóanyagai között a kollagén szinte megkerülhetetlennek látszik.

Bőrünk mellett hajunk és körmeink állapotát is befolyásolja a szervezetünkben található kollagén. Megakadályozza ugyanis, hogy körmeink törékenyek legyenek, gátolja a hajhullást, valamint a hajszálak elvékonyodását, sőt az őszülés ellen is hatékonyan felveszi a harcot.

Szív- és érrendszer

Az, hogy ereink, valamint szívünk fala mennyire erős, kiemelten fontos a vérkeringésünk szempontjából. A kollagén biztosítja a megfelelő rugalmasságot és szilárdságot ebben az esetben is. Ha mennyisége nagyon lecsökken, szívünk és ereink fala elvékonyodhat, ami a későbbiekben komoly egészségügyi kockázatot hordoz magában (különféle szívbetegséget okozva).

Szem

Amellett, hogy a szemfehérjénk 90%-a kollagénből áll, a retinánkban és a szaruhártyánkban is magas a koncentrációja. Biztosan nem gondoltuk volna, de szemünk romlásának egyik gyakori oka lehet a lecsökkent kollagénmennyiség is.

Izmok, porcok, szalagok

A kollagén növeli az izomerőt és megelőzi az izomrendszeri megbetegedéseket amellett, hogy izmaink regenerálódásában is nagy szerepet játszik. Csökkenti az ízületi fájdalmat, támogatja az inak és ínszalagok egészséges működését.

Emésztés

Bizony, még az emésztésben is nagy szerepet játszik a kollagén, ugyanis ha bélszöveteinkben jelentősen lecsökken a szintje, könnyen okozhat krónikus bélgyulladást.

Agyműködés

Az alacsony kollagénszint sajnos kedvezőtlen folyamatokat képes beindítani agyszöveteinkben is, ami mentális egészségünkre is kihathat. Memóriaromlás, stressztűrés, agyi sejtpusztulás: ezek mind-mind kockázatot jelenthetnek, ráadásul az újabb kutatások az alacsony kollagénszinttel is kapcsolatba hozták az Alzheimer-kór kialakulását.

Mielőtt nagyon megijednénk

A jó hír az, hogy szervezetünk képes kollagént termelni, ezáltal az imént felsorolt szerveink egészségét védeni. A rossz hír viszont, hogy – egyénenként eltérő ugyan – de nagyjából a 30. életév környékén termelése csökkenésnek indul. Nem drámaian, évente 1-2%-kal csupán, de ez is elegendő, hogy 40-50 éves korunkra ráncos bőrt, rossz fogakat és szívproblémákat kapjunk a nyakunkba. Sőt, hogy kicsit azért mégis megijedjünk: nyugdíjas éveinkre már 60-70%-kal csökken a kollagéntermelésünk (bizony, sajnos ezért is van annyi ráncos és rövidlátó nagymama a nagyvilágban, pedig ha tudnák, hogy a kollagénen mennyi múlik…). Ezt a kedvezőtlen folyamatot ráadásul erősítik azok a káros életmódbeli szokások is, mint például a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a nem elegendő alvásidő, de a helytelen étrend is (sok cukor, szénhidrát és feldolgozott hústermék fogyasztása). Mielőtt elképzelnénk lelki szemeink előtt az erős dohányos, napközben vidáman fröccsözgető és kialvatlan szemekkel éppen tortát sütő nagymamát a konyhában, gyorsan menjünk is tovább a cikk lényegi részére, azaz

Hogyan pótoljuk a kollagént?

Már látjuk, hogy a kollagén hatása milyen folyamatokban játszhat szerepet szervezetünkben. Hogy pótolnunk kell, nem vitás, ráadásul ezt megtehetjük tudatosabb étkezéssel vagy különféle étrendkiegészítők használatával is. Amit ugyanis szervezetünk nem képes megtermelni, azt pótolnunk kell valamilyen formában. Hogy mi a legjobb kollagén forrás, nehéz eldönteni, mindegyik mellett vannak pro- és kontra érvek, de akár csontlevesben, akár kollagén por formájában visszük be szervezetünkbe, biztosan segíteni fog a megfelelő kollagénszint fenntartásában.

Alapvetően az egészséges(ebb) táplálkozás már sokat segít, hiszen hasznos nyomelemekre van szüksége szervezetünknek a kollagéntermeléshez: C-vitamin, réz, és cink az, amit legfőképpen (és rendszeresen) pótolnunk kell. Mivel a kollagén legkoncentráltabban az állatok kötőszöveteiben található, ha húslevest (csontlevest), tojást, csirkehúst, halakat fogyasztunk, valószínűleg viszünk be megfelelő mennyiséget belőle, vagy legalábbis amennyire lehet, pótoljuk a kiesett termelést.

Ha táplálékkiegészítőben gondolkodunk, széles skálából választhatunk: krémek, porok, ivóampullák és folytathatnánk a sort. Jelenleg nincs ismert egészségügyi kockázatuk, arra azonban érdemes odafigyelnünk, hogy minden esetben megbízható forgalmazótól vásároljunk.

Pótlására nincs aranyszabály vagy egyetlen követendő út. Odafigyeléssel és tudatosabb életmóddal, étkezéssel segíthetünk viszont abban saját magunknak, hogy komolyabb egészségügyi problémáink alakuljanak ki az előttünk álló éveink alatt.

Hallott már a Goldentree.hu oldalról? A GoldenTree ellenőrzött információkkal és minőségi szolgáltatásokkal segíti olvasóikat abban, hogy életüket a jól megérdemelt minőségben élhessék. Látogasson el az oldalra és olvasson hasznos, egészséggel kapcsolatos cikkeket.