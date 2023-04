Aki keveset utazik, gyakran eszébe sem jut, hogy a bőröndvásárláshoz nem kell autóval elmenni a legközelebbi boltba és a minimális kínálatból választani. 2023 van, azaz az internetről gyakran még a szállítási költséggel együtt is jobb vásárt lehet csapni.

Így érdemes megnézni egy táska webáruház kínálatát, hiszen rengeteg márka különféle típusú és méretű bőröndjei közül tudunk válogatni.

Még akkor sincs gond, ha utolsó pillanatra hagyjuk a bőrönd vásárlást, hiszen a legtöbb táska webáruház néhány munkanapon belül már ki is küldi a rendelt terméket.

Egy táska webáruházban kényelmesen végig tudjuk nézni az óriási kínálatot, így szinte biztos, hogy olyan bőrönd, vagy táska kerül a kosarunkba, amellyel maximálisan elégedettek leszünk.

Wizzair poggyász - mekkorát lehet felvinni a fedélzetre?

Aki sokat utazik, már kívülről fújja a légitársaságok szabályzatait arról, hogy mekkora méretű csomagot lehet plusz költség nélkül felvinni a fedélzetre. Viszont a szemfülesek itt is találnak új lehetőségeket.

A Wizzair poggyász, amelyet plusz költség nélkül fel lehet vinni a fedélzetre, nem lehet nagyobb 10 kg-nál, mérete pedig nem haladhatja meg a 40 x 30 x 20 cm-t. Ezt a legtöbben tudják, viszont azt már kevesebben, hogy fel lehet vinni még egy csomagot akkor, ha elsőbbségi jegyet vásárolunk.

Ennek keretein belül lehet nálunk az előző csomagon kívül még egy, ha az nem haladja meg a 10 kg-ot, a mérete pedig belefér az előírt 55 x 40 x 23 cm-es korlátba. Így már jobban megéri az utazás.

Külföldön a csempe is más

Aki nem szereti a tipikus turista helyeket, gyakran látogat el olyan városrészekbe, ahol a hétköznapi emberek életébe tud bepillantást nyerni.

Ha egy építkezés mellett megyünk el, és bekukkantunk az ablakon, akkor például láthatjuk, hogy milyen eszközöket használnak a csempézéshez a szakemberek. Az egyik Ilyen a csempeszintező. Persze itthon is rengetegféle csempe szintező kapható, így ez nem újdonság, viszont az, hogy milyen burkolattal, milyen stílusú kialakításon dolgoznak a szakemberek, ott érdekes különbségeket fedezhetünk fel.

Az ottani esztétikai megoldások eltérhetnek a hazaitól, így érdemes lehet megnézni azt, hogy a burkolás során milyen anyagú, színű vagy éppen felületű csempét választottak, amely eltérhet az itthonitól. Van, aki így kap ihletet arra, hogy a kint látottak alapján újítsa fel pl. a fürdőszobát vagy a konyhát.

Okos riasztó a szálláson

Aki nem drága szállodát foglal egy utazás során, gyakran szembesül azzal, hogy okos riasztó van a bérelt apartmanban. Első ránézésre furcsa lehet egy ilyen, ha az otthonunk nincs felszerelve okos eszközökkel az okostelefont leszámítva, viszont külföldön már sokkal szélesebb körben használják az emberek az okostelefonjukat ahhoz, hogy el tudjanak érni különféle extra szolgáltatásokat egy utazás során.

Az okos riasztó jó találmány, szerencsére már jó pár éve lehet itthon is kapni, így aki szereti tudni, hogy mi történik a lakásában akkor, ha épp nincs bent, bizony jó megoldás lehet beszerezni egy okos riasztót.

Megéri nyitott szemmel járni a világban, hiszen így számos új dolgot tudunk felfedezni, amely segíti gazdagítani az itthoni hétköznapokat.

A modern költöztetés nemcsak külföldön érhető el

Aki látott már a környező országokban költözést, azt tudja, hogy ott számos extra szolgáltatást lehet igénybe venni, hogy még gyorsabb legyen a költözés.

Szerencsére a költöztetés Budapest kerületeiben éppolyan modern és gyors lehet, mint amit külföldön látunk, de ha nem mozdulunk ki, lehet észre sem vesszük, hogy mennyi extra szolgáltatást lehet már igénybe venni itthon is. Szinte bármilyen egyedi igényünket teljesítik a profi szolgáltatók, mint pl. a dobozolást, védőfóliázást vagy a teljes ki- és bepakolást is.

Vannak olyan költöztető cégek is, amelyek segítenek szét- és összeszerelni a nagyobb bútorokat. Tehát itthon is számos kiváló költöztető cég közül tudunk válogatni, hogy ha például a költöztetés Budapest valamelyik kerületében történik, az is éppolyan megbízható és gyors legyen, mint amit külföldön láttunk.