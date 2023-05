A tehetséggondozó képzésekről

A FIT Program az MCC képzésrendszerének legfiatalabbakat megszólító eleme, amely már korai életszakaszban segíti a kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozását. Ötödik osztályos kortól kínál élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzést. A Fiatal Tehetség Program növeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti tudatos pályaválasztásukat és az életben való érvényesülésüket. A programban a diákok többek között megtanulnak újraéleszteni, a pénzügyi ismereteket sajátíthatnak el, kipróbálhatják magukat riporterként, megismerkedhetnek a robotika tudományával, de a csillagászat rejtelmeibe is betekinthetnek. A gyerekek ezek mellett olyan személetformáló foglalkozásokon is részt vehetnek, mint a terápiás állatokkal való találkozás, a konfliktuskezelési tréning vagy a környezetvédelemi témákat tárgyaló foglalkozások. A FIT Programban izgalmas kalandok, közösségi élmények és korosztályi sajátosságoknak megfelelő kihívások várják a jelentkezőket.

A Középiskolás Programba felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő e-learning kurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is. Az online képzés mellett havonta két személyes készségfejlesztő napot is tartanak, amikor a diákok ismert szakértők által tartott előadásokon vehetnek részt, valamint kommunikációs és érveléstechnikai, tanulásmódszertani tréningek segítik fejlődésüket. Az e-learning kurzusok mellett személyes tanulási és közösségépítő alkalmakat, heti rendszerességgel szakmai klubdélutánokat is szerveznek a diákoknak. Emellett olyan angol és német nyelvi kurzusok is elérhetők számukra, amelyeknek elsődleges célja a beszédkészség fejlesztése.

A felvételi jelentkezéssel kapcsolatban a www.mcc.hu honlapon olvashatóak az aktuális információk, az esetlegesen felmerülő kérdéseket pedig az [email protected] email címre várják a programok szervezői.

A szombathelyi központ nyílt napot szervez középiskolások számára 2023. május 10-én 14 órai kezdettel.

Regisztráció a KP nyílt napra:

https://feliratkozas.mcc.hu/hu/mcc-szombathely-en_puzzle_rakjuk_ossze_onmagunkat

A szeptemberben 5. osztályt kezdő általános iskolások számára június 9-én pénteken 16 órától.

Regisztráció a FIT nyílt napra:

https://feliratkozas.mcc.hu/hu/mcc-szombathely-fit-nyilt-nap-szombathely-2023

Helyszín: MCC Szombathelyi Képzési Központja (9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 6. II. emelet.)