Van egy titok, ami egyébként nem is akkora rejtély, ami önmagában képes borítékolni a beszerzés eredményességét. Ez pedig a testre szabottság. Hiszen a palettában jócskán akadnak variációk: műanyag, szilikon, bőr, műbőr tokok, ütésállók vagy éppen flip tokok. A kérdés tehát nem az, hogy mekkora a választék, mert az hatalmas. A legfőbb dilemma, hogy melyik verzió a nyerő, különös tekintettel a nyári hónapokra, és azokra a tényezőkre, amik ebben a periódusban kerülnek előtérbe.

Aki strandra készül, és nem szeretné otthon, vagy mondjuk a törölközőjén hagyni a mobilját, annak még jó, hogy a vízálló tokok közül célszerű szemezgetni. Ezek a fajták megóvják a készüléket a vízcseppektől, úgyhogy a medencében, vagy éppen a természetes vízben állva sorjázhatnak a jobbnál jobb selfiek, a vízcseppek nem okozhatnak semmiféle problémát, vagy meghibásodást. Nyilván ez a verzió azoknak befutó, akik valóban sok időt töltenek a parton, vízközelben, és nem kívánnak megválni kedvenc eszközüktől még akkor sem, ha hívja őket a hűsítő csobbanás.

Megint másnak a nyár egyet jelent a sportolással, a kirándulással, azaz a kimozdulással. Az csak természetes, hogy a telefon ekkor sem maradhat otthon, vagy heverhet parlagon. Viszont evidens, hogy edzés, futás, biciklizés közben cseppet sem mellékes, hogy hol helyezkedik el a készülék. Ha ugyanis útban van az nemcsak idegesítő, bosszantó, hanem határozottan balesetveszélyes is. A sporttokok ezért annyira kedveltek, lévén a segítségükkel nem okozhat semmiféle kihívást a mobil rögzítése, mondjuk a csuklón vagy a derékrészen, ahol nem zavaró a jelenléte, ugyanakkor ha kell, akkor ott van kézközelben.

Az extrém sportok hívei a legjobb, ha az ütésálló modellek közül válogatnak, amik valóban azt ígérik, amire a nevükből már lehet következtetni: helytállóságot a legvadabb körülmények között is. Amúgy ez a típus azoknak is jó szolgálatot tehet, akik fizikai munkát végeznek, vagy nem figyelnek olyan nagymértékben a mobiljuk épségére. Nyilván egyetlen telefontok sem képes minden mechanikai, fizikai kihívásnak ellenállni, de azért ezek a variánsok kétségtelenül a csúcson teljesítenek.

Mi újság a divattal?

Még jó, hogy nyáron a színeké a főszerep, és ez a toktrendben is megmutatkozik. Úgyhogy meglehet új típusra nincsen szükség, de mondjuk egy újabb, merészebb színű variáció azért nyugodtan beköszönhet, kiszínezve ezzel a forróság hónapjait. A mintás alternatívák is figyelemre méltóak. Akár évszakonként jó ötlet előrukkolni egy-egy vadiúj tokkal, mert maga a telefonálás érzete is megváltozhat. Mert lecserélgetni a mobilt pár havonta nagyon költséges ötlet lenne, viszont a tokok váltogatása annál könnyebben megoldható, és a látványos végeredmény sem marad el!