Elsőként az esemény vendéglátója, dr. Nagy Andor nagykövet köszöntötte az egybegyűlteket. A rendezvényen részt vett Maria Rauch-Kallat volt egészségügyi miniszter, az Osztrák-Magyar Társaság elnöke, aki a két nemzet kapcsolatait ápolja eredményesen évtizedek óta – ő a Társaság nevében üdvözölte a megjelenteket. Az est programját Harmatos Attila követségi tanácsos moderálta.

Az esten a város történelmi múltját, a természeti és épített örökséget ismerhették meg az érdeklődők, ezekről Básthy Béla polgármester beszélt a szépszámú meghívott vendégnek, amelyek sorában politikusokat, a bécsi tudományos és művészeti élet képviselőit, civil szervezetek tagjait is köszönthetett. Prof. Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója köszöntőjében kiemelte: Kőszeg városa folyamatosan arra ösztönzi az intézetet, hogy tudományos kutatásait összekapcsolja a kulturális örökséggel és a térség gazdasági tevékenységével. Az intézet kutatói, Magasházi Anikó és Kovács Ágnes ismertették az intézmény küldetését, prezentációjukban bemutatták a kutatási eredményeket, és a Kraft-programban megújult épületek új funkcióiról is beszéltek. Fellépett Binder Károly zongoraművész, az intézet kutatója; Sebestyén Ernő hegedűművész, Kiss Márton zongoraművész, Soskó András operaénekes és felesége, Soskóné Gráf Györgyi zongoraművész is. A fogadáson a vendégek kőszegi, Kőszeg környéki ízeket és borokat kóstolhattak. Mint kiderült, a követség tervezi más határmenti magyar városok bemutatkozását is, Kőszeg és az iASK pedig erősíteni kívánja osztrák kapcsolatait, hiszen ahogy Maria Rauch-Kallat is rámutatott, az ezer szállal kapcsolódó osztrák-magyar térségi együttműködés az eddiginél is nagyobb lehetőségeket rejt magában.