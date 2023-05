Kathy Henderson remek mesélő, személyes történeteken keresztül hozza közelebb régi korok eseményeit. Könyve – My disappearing uncle (Múltba vesző nagybátyám) – a bátorságról mesél és túlélési stratégiákat is ad – a komplex családi emlékezet kimagasló teljesítménye. A szerző, a Schey család tagja, egyenesen Londonból érkezett a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetébe (FTI-iASK) kötetének bemutatójára. Vele tartottak rokonai, a Schey, az Ephrussi és a de Waal-család tagjai is – együtt emlékeztek a helyiekkel a kőszegi zsinagógát építtető báró Schey Fülöpre, akinek a nevét újra utca viseli a városban.

Az utcanévavatón Kathy Henderson a rokoni szálakat felfejtve ükapjáról, Frigyesről is beszélt, aki Schey Fülöpnek unokaöccse, az üzletben társa volt. – A 20. század borzalmai megfosztották a nevétől ezt az utcát, és szétszórták a világban a család tagjait. Fülöpnek nem voltak gyermekei, de öt testvére közül négynek igen. Itt vagyunk hat-hét generációval később, kapcsolatban egymással, és most már Kőszeggel is, ünnepelve, hogy az utca visszakapta a nevét a városban, amellyel annyit törődött – mondta.

– Ennek az utcának a történelem – Közép-Európa, Magyarország és Kőszeg történelme – másik nevet írt elő: a régit. Örömmel tölthet el bennünket, hogy van szabadságunk, időnk és erőnk, hogy e névtáblán szimbolikusan visszaforgassuk az idő kerekét – fogalmazott az ünnepségen Básthy Béla polgármester, aki a városházán fogadta a családtagokat.

Kőszegről indult, és Bécsig ívelt a Schey család két legtehetségesebb sarja, Fülöp és a nála fiatalabb Frigyes karrierje. Schey Fülöp Kőszegre hozta Bécset és Bécsbe vitte Kőszeget – erről is beszélt Miszlivetz Ferenc, az FTI-iASK főigazgatója. Majd visszautalt a család múltjára: a 19. századi észak-dél, majd nyugat-kelet irányú migráció hozta őket Kőszegre. A nyugati irányú visszaáramlásról azt mondta: része annak a körkörös mozgásnak, ami a gazdaságot, a társadalmat, a kultúrát is képes egészséges egyensúlyban tartani. Segít megérteni Európa mélyebb vonatkozásait és újrafényesíteni egy olyan gyémántot, mint Kőszeg. Ha eltékozoltnak gondoltuk is, sem az idő, sem a hely nem veszett el Kőszegen. Csak rájuk kellett találni – mondta. Este a Budapesti Fesztiválzenekar Kamaraegyüttese adott hangversenyt – stílusosan – a zsinagógában.