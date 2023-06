– Büszkék vagyunk a két legújabb, a GK Hortobágy és a GK Szatmár fajtákra. Mindkettő különleges, mert nagyon jó a levélbetegségekkel szembeni ellenállóképességük, különösen az első fajta mutat szinte valamennyi levélbetegséggel szemben nagyon jó ellenállóságot, csakúgy, mint a GK Szatmár, amelyet egyedül a sárgarozsda ellen szükséges védeni. Ugyanakkor ez a későn érő, robosztus, nagy tömegű fajta képes kinőni e betegséget és rekordtermést hozhat.

Az ország két végpontja

Magyarországon Szegeden és Táplánszentkereszten rendelkezik növénynemesítő állomással a Gabonakutató. Nem véletlen, hogy éppen e két településen alakították ki, hiszen egymástól merőben eltérő éghajlati és területi adottságokkal rendelkeznek: míg az Alföld melegebb, szárazabb, addig Vas vármegyét hűvösebb, csapadékosabb időjárás jellemzi. Így a Gabonakutató által nemesített szántóföldi növényeket különböző környezeti hatások mellett tudják tesztelni a szakemberek. – Bízom benne, hogy az érdeklődők találtak olyan, számukra hasznos növényt, amellyel termelésüket pozitívvá tudják fordítani, ez a mai világban ugyanis nem egyszerű feladat – fogalmazott Süliné Faragó Erzsébet, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kereskedelmi vezetője.

Piaci nehézségek

A gazdákra ráfér a biztatás, a fajtabemutatót ezért is kötötték össze tanácsadással, például a tápanyag-utánpótlás, a hozammaximalizálás, az elérhető támogatási rendszer témákban segítették őket.

A magas input árak (vetőmag, növényvédőszer, műtrágya), a bezuhant piac, a nagyon alacsony gabonaárak országszerte óriási terhet rónak a gazdákra.

– A Gabonakutató területi képviselői gárdájának az a feladata, hogy az adott termelőnek a számára megfelelő fajta gabonát ajánlja, ezt pedig a gazda művelési területére vonatkozó

földrajzi-éghajlati viszonyok, illetve a termelési technológiai lehetőségei határozzák meg. Például a magyar piacon sokféle, zömében jófajta búza található, de abban a tapasztalt szakértő adhat jó tanácsot, melyiket válassza ki a gazda. Aligha akad Magyarországon olyan cég, aki ennyiféle fajjal és fajtával rendelkezik – mondta el Garamszegi Tibor, a Gabonakutató Nonprofit Kft. területi képviselője, kiemelve, alternatívaként jó szívvel ajánlja a tritikálé egyes fajtáit, amelyek kiváló szárazságtűrők.

Rekord búzatermésre számítanak Vasban

Az előrejelzések szerint búzából idén rekordtermés várható a világon, mindösszesen 789,8 millió tonnát jósolnak belőle, a nyomott árú felvásárlás ennek a következménye. De az is baj, hogy az Alföld környékén egyáltalán nincs kereslet rá, mert az ott raktározott ukrán gabona is lefelé nyomja a piacot, Vas vármegyébe kevesebb érkezett. A minőségi ellenőrzés egyébként itt is folyamatos – fogalmazott dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas vármegyei elnöke, aki szerint ígéretesek a Vas vármegyei búzaállományok, rekordhozam várható a környéken.

A kamara is besegít

Az árpát tekintve már más a helyzet, tette hozzá, köszönhető ez a lehűlés következében kialakult úgynevezett létrásságnak. Ez azt jelenti, hogy a kalászban sok szem nem termékenyült meg, ezért az őszi árpatermés aggasztja a helyi gazdákat.

A vármegyei kamara egyébként a fajtaválasztástól a betakarításig végigkíséri a termesztés útját, különös tekintettel az ezermagsúly kialakulásának időszakára, amikor is a magok megkapják a saját súlyukat. Ha ebben a rendkívül fontos időszakban épen tartják a növény leveleit és elegendő tápanyagot biztosítanak a számára, akkor az érési folyamat elnyújtható, nagyobb hozam érhető el. Most erre hívják fel a gazdáik figyelmét.

Az agrárium rendkívül nehéz helyzetben van, nem is várható javulás, a megoldás a versenyképességben rejlik – utalt dr. Nagy István agrárminiszter júniusi 5-i, sárvári nyilatkozatára dr. Pusztavámi Márton, hangsúlyozva, a kamara célja is az, hogy növelje a gazdái versenyképességét.