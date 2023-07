Míg korábban az egzotikus gyümölcs termesztése a tapasztalt kertészek kiváltsága volt, manapság már minden növénykedvelő termesztheti. A nemesített egzotikus gyümölcsfajták a hazai körülmények között is gond nélkül megélnek, és ízletes, vitaminokban gazdag gyümölcsökkel örvendeztetnek meg. A trópusi gyümölcsös növények nemcsak magukkal a gyümölcsökkel, hanem virágaikkal, leveleikkel vagy más részeikkel is örömet okoznak. Ez érdekes kiegészítővé teszi őket a kertben. Előzetes tapasztalat és a szükséges felszerelés nélkül azonban nem minden egzotikus gyümölcs termeszthető. Ha saját egzotikus gyümölcsöt szeretne termeszteni, akkor különösen ajánljuk az alábbi fajtákat.

Licsi

A licsi a licsifa termése, mely Kínából származik. Természetes körülmények között akár 20 méter magasra is megnőhet. Az Európában termesztett nemesített fajták azonban általában kisebb magasságot érnek el. A licsi termése 3-5 centiméter nagyságú, és kemény bőr borítja. A hús puha és nagyon lédús. A licsi gyümölcs belsejében egy viszonylag nagy mag található. Az egzotikus licsi gyümölcs nagyon gazdag C-vitaminban, szénhidrátokban, de sok más értékes vitaminban és ásványi anyagban is. A licsifát napos és meleg helyen érdemes nevelni, az első években fontos bent teleltetni, mivel a licsi nem jól viseli a hideget, de rövid ideig -9 Celsius-fokig bírja a hőmérsékletet. Fontos számára a tápanyagban gazdag talaj és a rendszeres öntözés.

Datolyaszilva

A datolyaszilvát, vagy más néven kakiszilvát biztosan nem kell bemutatni senkinek. Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb egzotikus gyümölcsfajtája hazánkban. Fája Ázsiából származik, de főként Kínában termesztik. Többféle datolyaszilva létezik, amelyek a fáik méretében különböznek egymástól. A legnagyobbak elérik a 10 méteres magasságot is, ellenkezőleg, a kisebb fajták csak 3 méterig nőnek. A datolyaszilva gyümölcsök alakban és méretben hasonlítanak a paradicsomra. A datolyaszilva egy narancssárga egzotikus gyümölcs, amelyet kellemes édes íz és lédús pép jellemez. Ugyanakkor nagyon sok fontos egészséges összetevőt tartalmaz, különösen nátriumot, káliumot, kalciumot, vasat. Az egzotikus kakiszilva gyümölcse ősszel érik. A lédús termést viszonylag jó fagyállóság jellemzi, így egész évben gond nélkül termeszthető a szabadban. A fiatal fákat első télen a pincében lévő cserépben kell átteleltetni, de az érettebb fák -25 Celsius-fokig is bírják a hideget. Biztosítson azonban nekik napos és meleg helyet, ideálisan védve a széltől. Fontos a tápanyagban gazdag talaj is.

Banán

A banánfa egy magas növény, amely természetes környezetben akár 15 méterre is megnő. Levelei akár 4 méteresre is megnőhetnek, és minden hajtása 50-150 cm hosszú virágzatot hoz. A banánfát kellően nagy virágládában érdemes termeszteni, azonban rendszeresen, akár évente kétszer, át kell ültetni, különösen az első két évben, amikor gyorsan növekszik. A banánfát 20, maximum 30 °C hőmérsékleten kell termeszteni, télen a hőmérséklet nem eshet 18-15 °C alá. A növénynek friss levegőre van szüksége, de nem tolerálja a huzatot. Mivel a banánnövény nagy levelein keresztül sok nedvességet elpárologtat, bőséges öntözésre van szüksége. A banánfa 2-3 év után virágzik. A saját betakarításból származó banán kisebb, mint a bolti banán, de édesebb és aromásabb.

Citrom

A citromfa egy örökzöld fa, magassága eléri a 3-6 métert. A citromfának 8-14 cm hosszú, tojás alakú levelei vannak, amelyek aromás olajokat tartalmaznak. A citrom gyógyhatású gyümölcs – különösen a leve, a magja és a héja. A citrom savanykás levét élelmiszerekben, italokban és gyümölcslevekben, limonádékban és süteményekben használják. A citromfa -3°C-os fagyot károsodás nélkül tűri, azonban az alacsonyabb hőmérsékleten a növény károsodik. A citromfa télen beltéri telelésre alkalmas. Pihenés után a téliesített citrusfélék a negyedik-ötödik hónapban kivirágoznak, majd a virágok termésbe nőnek. Az 5-10°C-os telelés közepette nem igényel túl sok fényt, a 12°C feletti telelés esetén már több fényre van szüksége. A citromfát nagyobb edénybe ajánlott ültetni, hogy a gyökerek ne nőjenek ki az edényből. A cserép alján durvább homokból célszerű vízelvezető réteget kialakítani.

A klímaváltozás miatt fokozatosan bővül az egész évben szabadban termeszthető egzotikus hasznos növények köre. Nem Magyarország egész területén, de azért sok területen. Erre alkalmas melegebb és ún. szőlőültetvényes alföldi területek. A nemesítők intenzív erőfeszítésének köszönhetően számos olyan hibrid fajta is létrejött, amelyek jobban ellenállnak a jóval nulla alá eső téli hőmérséklet-csökkenésnek vagy a terület egyéb sajátosságainak.