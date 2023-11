Modern állásportálok

Az online állásportálok manapság megkérdőjelezhetetlen népszerűségnek örvendenek az álláskeresők körében. Ennek egyik alapvető oka, hogy ezen felületeken valamennyi álláskeresői réteg megszólítva érezheti magát az álláshirdetések sokszínűségéből kifolyólag. Ezek a portálok ugyanis jellemzően alacsony és magas képesítést igénylő, illetve pályakezdő és többéves tapasztalatot megkívánó pozíciókat is hirdetnek.

Így van ez az itnav.hu köreibe tartozó valamennyi állásoldal esetében is, amelyeket böngészve az álláskeresők országszerte kiemelkedően változatos munkalehetőségek közül válogathatnak. Az IT-Nav Hungary Kft. jelenleg 200 db regionálisan célzott magyarországi állásportált üzemeltet, amelyeknek külön előnye, hogy a diplomás és irodai pozíciók mellett nagy hangsúlyt fordít a szakmunkákra, illetve a betanított munkákra is.

Álláskereső alkalmazások

Mára a legnagyobb állásportálok kínálata telefonos applikációkon keresztül is elérhető. Ennek számos előnye van. Az egyik kétségkívül a mobilitás, hisz többé már a számítógép vagy a laptop elé sem kell leülni az álláskereséshez, hanem bárhonnan, csupán egy okoseszköz segítségével meg lehet pályázni az elérhető pozíciókat.

Ezenkívül az applikációk értesítései révén szinte azonnal tudomást lehet szerezni az újonnan megjelenő lehetőségekről, ami lehetővé teszi a mielőbbi pályázást és ezáltal az esélyek javítását. Arról nem is beszélve, hogy az alkalmazások sokszor kifejezetten letisztultak, és jelentősen megkönnyítik az állások közötti böngészést. Saját telefonos applikációja egyébként az IT-Nav Hungary Kft.-nek is van, nevezetesen az ÁllásÓriás alkalmazás, amin keresztül a kötelékeibe tartozó összes allas.hu-s portál kínálata elérhető.

Közösségi média felületek

A sorból pedig természetesen a közösségéi média felületek sem maradhatnak ki, különös tekintettel a LinkedIn-re, amely a legnagyobb szakmai közösségi platformként funkcionál napjainkban. Itt a felhasználók profiljait kvázi az önéletrajzaik testesítik meg, és nem csak egy adott régióban vagy országban, hanem világviszonylatban böngészhetnek az álláslehetőségek között. A felhasználók továbbá optimalizálhatják a profiljukat, megjeleníthetik legfontosabb készségeiket és tapasztalataikat, felkeltve ezzel a fejvadászok érdeklődését.

A LinkedIn tehát a legnagyobb szakmai kapcsolatépítő platform, ugyanakkor álláskeresés szempontjából más közösségi média felületek, akár a Facebook is jó szolgálatot tehet. Itt ugyanis rengeteg olyan csoport és oldal is elérhető, amelyeken gyorsan betölthető betanított munkákat vagy szakmunkákat kínálnak, szemben a LinkedInnel, ahol főként a szellemi munkakörök iránt érdeklődők böngészhetnek jó esélyekkel. Az allas.hu-s weboldalak mindegyikének van például saját Facebook felülete is, ahol rendszerint megosztásra kerülnek az ahhoz tartozó állásportál hirdetései.