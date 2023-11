A település életét másfél évszázada meghatározza a vasút fennállása. 1871-ben készült el a Magyar Nyugati Vasút Kiscellt érintő első szakasza, majd fokozatosan közlekedési csomóponttá vált az 1979-ben várossá lett nagyközség.

Települési anekdoták szerint nincs olyan helyi család, melynek tagjai között nem volt, nincs, vagy nem lesz legalább egy vasutas. A vasúttörténeti múltra tekintettel, európai uniós forrás felhasználásával alakították ki az új turisztikai attrakciót a Ság hegy lábánál, az országosan egyedülálló vulkanológiai kiállítást bemutató Kemenes Vulkán Park közvetlen szomszédságában. A megvalósult fejlesztés – a kerti vasút és a játszótér a sok eszközzel és zöldfelülettel, valamint a régi korokat idéző állomásépület és remiz – harmonikus egységben ötvözi a kulturális és természetközeli kikapcsolódási lehetőségeket.

A közel hétszáz méter hosszú nyomvonallal rendelkező kerti vasút lehetőséget biztosít az egész család számára a kikapcsolódásra, emblematikus mozdonyai mérethű kicsinyítéssel készültek el. Az állomásépület, mely külső megjelenésében egy régi vasútállomás arculatát idézi meg, funkciójában ennél sokkal többet hordoz, hiszen a belső része alkalmas kiállítások, valamint előadások szervezésére is. A látogatók az épületen belül is élvezhetik a múltidéző élményt, vegyítve azt napjaink interaktív eszközeivel, amely érdekességek tárházát nyújtja az egész család számára. A kiállítóhely alkalmas a város és a Ság hegy történelmének felelevenítésére, korabeli tárgyakkal idézve fel az idő múlását. A vasútállomás épületében egy hangulatos resti-büfé is fogadja a látogatókat.

A településre látogató fiatalabb és idősebb korosztály is megtalálhatja a szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget, amihez hozzájárulnak a meglévő létesítmények, melyekkel szoros összhangban működik majd a Vasparipa Játszópark. Ilyen, már létező intézmény, a Kemenes Vulkán Park, Magyarország egyetlen vulkanológiai látogatóközpontja, amely látványos, közérthető, interaktív módon mutatja be a Föld vulkánosságát általánosságban, a Kárpát-medence és Magyarország tűzhányóit, majd végül a helyi nevezetességként az öt és fél millió éves bazaltvulkánt, a Sághegy Tájvédelmi Körzetet. A látogatók Ság túraútvonalait bejárva felfedezhetik a geológiai tanösvényt, a hegy különleges élővilágát, felkereshetik a hegy történetét bemutató Sághegyi Múzeumot, megkóstolhatják a Somlói Borvidékhez tartozó terület gyógyító borát.

Mindezt kiegészítendő, az ide érkező pihenni és kikapcsolódni vágyó látogatókat szeretettel várja a közelben lévő Vulkán Gyógy- és Élményfürdő.

A fejlesztés Borgáta és Mesteri településeket is érinti, ahol az elhelyezett szabadtéri játszóeszközök és infópontok összehangolt egységet alkotnak Celldömölk város turisztikai kínálatával. A projektről, a látványosságok nyitva tartásának időpontjáról bővebb információ a www.celldomolk.hu oldalon található.

A turisztikai fejlesztés a „VAS-PARIPÁN A VULKÁNHOZ!” című, TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 azonosító számú pályázat keretében valósul meg.