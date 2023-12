Világszinten 200 millió kettőstömegű lendítőkerék gördült le a Schaeffler gyártósorokról, ebből 65 millió Szombathelyen

10 év alatt 10 millió csillapított ékszíjtárcsa készült a Schaeffler Savaria Kft.-nél ·

A Schaeffler-csoport egyik legnagyobb vállalataként működő Schaeffler Savaria Kft. ismét mérföldkőhöz érkezett, dupla termékjubileumot ünnepel. Az innovatív termékekről és úttörő megoldásokról ismert szombathelyi telephely 2000 óta 65 millió kettőstömegű lendítőkereket, 2013 óta pedig 10 millió csillapított ékszíjtárcsát gyártott. A termékek sikere a munkavállalók szakértelméről, precizitásáról tanúskodik.

200 millió kettőstömegű lendítőkerék

A Schaeffler-csoport igazi sikertörténetként tekint a kettőstömegű lendítőkerékre, melyet 1985 óta gyárt. A vállalat számos szabadalmi megoldással tökéletesítette termékét annak érdekében, hogy eleget tegyen az autóipar prémium szegmense által támasztott elvárásoknak, melyek kiterjednek a károsanyag-kibocsátásra, az üzemanyagfogyasztásra és a menetkomort teljesítményre is. Világszinten 3 Schaeffler-telephelyről (Bühl, Taicang, Szombathely) mostanra már 200 millió darab került kiszállításra, melyből 65 milliót a Schaeffler Savaria Kft. gyártott. Napjainkra közel 30 vevő számára évente több mint 4 millió darab készül a termékből az üzemben 7400 m2-es területen, közel 800 Schaeffler-munkatárs közreműködésével.

10 év, 10 millió ékszíjtárcsa

A szombathelyi Schaeffler 2013 óta gyárt csillapított ékszíjtárcsát, mely hasonló feladatot lát el, mint a kettőstömegű lendítőkerék, a belsőégésű motor nem kívánatos rezgéseinek csillapítása által fokozza a menetkomfortot és a jármű hatékonyságát. A terület 10 éves fennállása alatt a termék elérte a 10 milliós gyártott mennyiséget. Napjainkra 14 vevő számára évente 1,6 millió darab készül a termékből az üzemben megközelítőleg 2000 m2-es területen, mintegy 82 Schaeffler-munkatárs közreműködésével.

A Schaeffler számára mindkét termékcsoport a jövőben is stratégiai fontosságú, mert a klasszikus belsőégésű motoros felhasználás mellett immár a hibrid hajtások kulcsfontosságú elemét is képezik. A szombathelyi vállalat aktívan folytat kutatás-fejlesztési tevékenységeket annak érdekében, hogy termékeit a jövő kihívásainak megfelelően folyamatosan tovább fejlessze. A kettőstömegű lendítőkerék és a csillapított ékszíjtárcsa termékek kapcsán felépített szakmai kompetenciákat a Schaeffler az új üzletek, termékek esetében stabil kiindulási pontként alkalmazza, ezzel biztosítva hosszútávon is a piacvezető szerepét.

Közös ünneplés

A Schaeffler Savaria Kft. mintegy 500 munkatársa ünnepelte november végén a dupla jubileumot.

Batkovics Dávid, a Schaeffler Savaria Kft. termelési vezetője elmondta, „a szériagyártás elindítása mindkét termékcsoport esetében nagy kihívások elé állította elkötelezett munkatársainkat. Új technológiákat, eljárásokat kellett elsajátítani, és felépíteni azt a szakmai tudásbázist, melyre építkezve immár évente 4,5 millió kettőstömegű lendítőkereket, illetve több, mint 1,5 millió csillapított ékszíjtárcsát gyártunk kimagasló minőségben. Üzemünk kiemelkedő termelési kompetenciákkal és kapacitásokkal rendelkezik mindkét termék esetében. Területünk vevőinek sorában tudhatjuk az autóipar legmeghatározóbb szereplőit. Ezeket az eredményeket az üzem valamennyi területével együttműködve tudtuk elérni, akiknek hálásak vagyunk elkötelezett, kitartó munkájukért.”

Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője, aki egyben a jubiláló terület első vezetője is volt, beszédében úgy fogalmazott, „sokan nem gondoltuk volna, hogy az első pár ezer lendkerék egy ilyen sikersztori kezdete. Nem a termék, nem a gép, hanem mi, munkatársak, barátok, egymásban megbízó emberek lettünk a pillérei egy olyan sikertermelésnek, ami eredményeként ma itt vagyunk. Egy olyan számot, teljesítményt ünnepelhetünk, aminek az alapjait 23 évvel ezelőtt fektettük le.”

Christian Bahrmann, a csillapítórendszerek üzletágának vezetője izgalmas hasonlatokkal élt: „képzeljük csak el, 200 millió lendítőkerék egymás mellé helyezve 1,4-szer érné körbe a Földet! 10 millió csillapított ékszíjtárcsa pedig egymás mellé helyezve olyan hosszú lenne, hogy lefedné az összesen 1800 km-es utat Szombathelytől Bühlbe és vissza. Lenyűgöző!”

