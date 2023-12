Az átadón részt vett Kiss András, Jánosháza polgármestere is, aki kiemelte: a pénz jó helyre került, a csarnok felépült és Jánosháza egyik büszkesége lesz. Hancs Imre és Turi László, a cég vezérigazgatói megköszönték a nagyszámú érdeklődést és elmondták, rendkívül hosszú és bonyolult folyamat egy ilyen speciális üzem kialakítása. 8 mérnöki iroda két éven tervezte az épületet, hiszen az oldószergyártás miatt nagyon speciális módszereket kell alkalmazni. – „A legnagyobb veszélyfaktor egy oldószeres üzemben a tűz. Itt minden berendezés robbanásbiztos, ami körülbelül ötször annyiba kerül, mint egy hagyományos gép. Az oldószer párolgása miatt hőcserélő rendszert is kiépítettünk, ami kiszívja a káros anyagokat, de a meleget visszaforgatja az üzembe.”- osztotta meg velünk Hancs Imre.

Jó példa erre még, hogy egy bizonyos mennyiségű oldószertartalom felett magától kinyílik az ablak és elindulnak a szagelszívók, tűzvédelmi szempontokból pedig szikramentes padlózatot írnak elő a hatóságok. A Festékbázis Zrt. sikeresen vette az akadályokat, minden engedélyt elsőre megkaptak, januárban indulhat a munka az csarnokban.

A közös szalagátvágás után helyszínbejárásra is volt lehetőség, majd az ünneplés Jánosháza önkormányzatának dísztermében folytatódott, ahová csatlakozott Majthényi László, a Vas megyei Közgyűlés elnöke is. ”Jó érzés a Festék Bázis fejlődését figyelemmel kísérni. Lenyűgöző az a lendület és könnyedség, amivel a céget irányítják. Ez a fejlődés is azt mutatja, hogy a Festék Bázis Zrt. munkatársai hisznek a jövőben, hisznek a piacban és legfőképp a termékeikben. Azt kívánom, minél több Festékbázisos terméket kenjünk el a következő években!” – hangzott el Majthényi Lászlótól.

A sajtótájékoztatón azt is megtudtuk Hancs Imre vezérigazgatótól, hogy meglehetősen nagy különbség mutatkozik meg a hazai festékek használatában Magyarországon és a szomszédos Ausztriában. „A magyar közbeszerzéseknél körülbelül 20% a felhasznált magyar festék, 80% a külföldi, Ausztriában pedig 90% a hazai festék felhasználása. Ez egy rossz szokás, pedig a Magyarországon készült festékek semmivel sem rosszabbak, mint amit külföldön előállítottak, nem csak mi, hanem minden magyar festékgyár tud olyan festéket gyártani, mint amit külföldről hozunk.” – fejtette ki. Hozzátette, a vállalat elkötelezett a magyar festékgyártás népszerűsítéséért.

A fejlesztés új munkahelyeket is teremtett a térségben, 10 új kollégát vett fel a Festék Bázis Zrt. az átadott csarnokba, ez pedig Jánosháza gazdasági fejlődését is előre mozdítja. Vegyész- és élelmiszermérnökök, vegyésztechnikusok szükségesek az iparhoz, ezenkívül a gyártásba olyan vezetőt vettek fel, akinek 25 éves tapasztalata van festékgyártási területen. A vezérigazgató hozzátette, büszke arra, hogy a kulcspozíciókat nem is kellett hirdetniük, hanem őket keresték meg a szakemberek, hogy szívesen dolgoznának a cégnél. Ez a térségnek egy egzisztencia – alvállalkozóknak, új munkavállalóknak,

Az új beruházás nem merül ki a gyártócsarnok építésében; a Festék Bázis Zrt. további eszközbeszerzésekbe is fektetett, hogy a gyártási folyamatokat hatékonyabbá tegye. A beszerzett gyártástechnológia lehetővé teszi a maximális automatizációt az oldószeres termékek előállításában, ami nemcsak a minőséget emeli magasabb szintre, hanem növeli a gyártás hatékonyságát is. A vállalat képes a hazai festékeket nagy volumenben előállítani, ezzel kielégítve a releváns piaci igényeket, illetve új piacok felé is tudnak majd nyitni a jövőben. A Festék Bázis Zrt. további sikeres projekteket és növekedést remél, mellyel a város és a régió gazdasági fejlődéséhez kíván hozzájárulni.

https://www.festekbazis.hu/hu/