- A 2000-es évek végén indult hatalmas kgfb-kampányokhoz hasonló jön a lakásbiztosítások piacán. Mi volt a jogalkotó szándéka, amikor erre kötelezte a biztosítókat?

- A Gazdaságfejlesztési Minisztérium, és a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan vizsgálják a magyar biztosítási piacot, és a rendelkezésükre álló adatokból nem volt nehéz levonni azt a következtetést, hogy talán lenne itt még tere a nagyobb versenynek, amivel az ügyfelek járnának jobban. A magyar piacon a lakásbiztosításokból befolyt éves 170 milliárd forintból a biztosítók kártérítésre ennek az összegnek csak a 30%-át fizetik ki átlagosan, ami a jogalkotó és a felügyeleti szerv szerint is aránytalan. A piacon eddig nem volt élénk a verseny, ráadásul a meglévő szerződések jelentős része elavult, az épületek nagy százaléka alulbiztosított, ami azt jelenti, hogy egy káresemény esetén kellemetlen meglepetés érheti az ügyfeleket. A magyarok átlagosan hat évente újítják meg lakásbiztosításaikat, ami - különösen a jelenlegi inflációs környezetben -, messze van az ideálistól. Összegezve: hazánkban ugyan sokan rendelkeznek lakásbiztosítással, de a biztosítottak jelentős hányadának nem ad megfelelő védelmet meglévő szerződése, ezért szükséges azokat aktualizálni, megújítani.

- Hány biztosítási szerződés érintett, és milyen átrendeződésre lehet számítani a piacon, mennyi biztosító száll majd versenybe?

- A piacon jelenleg több mint 3.3 millió élő lakásbiztosítás van, a szerződések több, mint háromnegyede, négy piacvezető társaságnál, az Alfánál (korábbi nevén Aegon), a Generalinál, a Groupamánál, és az Allianznál. A kampányban 13 biztosító közel 30 ajánlatával találkozhatunk majd. Fontos tudatosítani, hogy az ár ugyan fontos szempont, de ez nem egy gépjármű kötelező felelősség biztosítás, itt a szerződés tartalmának nagyobb a jelentősége, mivel egy káresemény után a saját ingatlanunk helyreállítását kell finanszíroznunk a kártérítési összegből. Ha nem a megfelelő tartalmú terméket választjuk, akkor kár esetén sem az elvárt kártérítést fogjuk kapni.

- Várhatóan milyen irányú díjváltozásokkal jár mindez a szerződésekben?

- A verseny mindig a fogyasztók érdekét szolgálja, tehát biztosan fognak mérséklődni a díjak, azt várom, hogy 8-10%-kal alacsonyabb díjon, vagy azonoson, de jobb feltételekkel lehet majd új szerződést kötni. Ha magasabb védelmet, azaz jobb szolgáltatást kapunk azonos áron, már jobban jártunk. Értelemszerűen egy családi házra kötött 100.000 forintos éves lakásbiztosítás díja nagyobb mértékben csökkenthető, mint egy lakás 7000-8000 forintos éves díjú biztosítása.

- Milyen trendek várhatóak a szerződések átkötésénél? A személyes, vagy az online ügyintézés fog dominálni?

- Csak remélni tudom, hogy az ügyfelek a személyes kapcsolatfelvétel mellett döntenek. Bár az online ügyintézésnek nagy előnye, hogy gyors és rugalmas, de itt egy komplex szolgáltatásról van szó, és ha esetleges kár történt, jó, ha az ügyintézésben is van kihez fordulni. Ez az online kötött szerződések esetén nagyon ritkán megy gördülékenyen és problémamentesen.

- Az ügyfelek miben számíthatnak majd az olyan független alkusz cégekre, mint az NBA Biztosítási Tanácsadó Kft.?

- Egy alkusz cég nagy előnye, hogy a piacon elérhető összes biztosítóval kapcsolatban áll, így az ügyféligényekre reagálva tud segíteni az árérték-arányban legmegfelelőbb termék kiválasztásában. Aki napi szinten nem foglalkozik lakásbiztosításokkal, annak harminc termék esetében ez nem is olyan egyszerű feladat. Mi több ezer lakásbiztosítást kezelünk, évente ezres számú kárrendezésében segítünk. Tudjuk, hogy mit ellenőriznek kiemelten a biztosítók, és ezekre is felhívjuk a figyelmet. Kárrendezési szolgáltatásunkat fejlesztjük, szinte folyamatosan elérhetőek vagyunk, külsős független kárszakértő irodákkal állunk kapcsolatban, és ha szükséges, biztosításokra specializálódott jogász csapat is támogatja a munkánkat az ügyfelek védelmében a biztosítókkal szemben. Ha azt szeretnénk, hogy a biztosításra kifizetett díjak, hasznosan legyenek elköltve, akkor érdemes szakértő segítséget kérni.

- Mi a teendőjük az ügyfeleknek, egyáltalán: mit tesznek a biztosítók, hogy erről a lehetőségről megfelelő időben tájékoztassák őket?

- A társaságoknak február 15-ig kell tájékoztatniuk ügyfeleiket a kampányról. A meglévő szerződések felmondására - függetlenül attól, hogy eredeti szerződésünk évfordulója mikor van - 03.01-03.31 között lesz lehetőség. Fontos, hogy csak a rendezett díjú lakásbiztosítások mondhatóak fel, így nagyon ügyeljünk arra, hogy aktuális biztosításunk díja legyen kifizetve a szerződés megszűnésének napjáig.

