De ha már belevágunk a munkába, miért ragadnánk le a megszokott felújítási módszereknél? Számos formabontó megoldást bevethetünk otthonunk újjávarázsolásához. Cikkünkben ehhez adunk néhány hasznos tippet.

Mielőtt belekezdenénk a felújításba

Első lépésként válasszuk ki a felújítani kívánt bútordarabjainkat! Habár a megfelelő technikával szinte bármilyen bútort renoválhatunk, érdemes elsődlegesen fabútorokat választani erre a célra, hiszen a fa rendkívül időtálló anyag, emellett a legjobban megmunkálható, átalakítható is.

A tényleges felújítás előtt kulcsfontosságú, hogy a megfelelő módon előkészítsük a bútorokat a munkálatokhoz. Ennek első lépéseként alaposan távolítsuk el a port, szennyeződéseket, és mindenképpen győződjünk róla, hogy nincsenek-e kártevők – például faevő rovarok, gombák – a fában! Amennyiben a fafelületeken régi lakk-, esetleg festékréteg van, ezeket is távolítsuk el! A lakkhoz hígítót, a festékhez festékeltávolítót vagy kromofágot is használhatunk.

Tippek a bútorfelújításhoz

Miután megtettük a szükséges előkészületeket, jöhet maga a felújítás. Nézzük, milyen rendhagyó megoldásokkal élhetünk, hogy bútorainkba új életet leheljük!

Fessük le fabútorainkat merész színekkel!

Habár a klasszikus stílusú enteriőrökben inkább a természetes hatású, natúr színű fabútorok mutatnak a legjobban, a modern lakásbelsőkbe jól passzolnak a merész, élénk színű fafelületek is. A földszínek – például a barna, a bézs vagy a mohazöld –, a visszafogottabb vörös tónusok, mint a bordó, a sárga, a narancs vagy a türkiztől a lilába hajlóig a kék megannyi árnyalata 2024-ben mind-mind divatszíneknek számítanak. Bátran válasszunk ezekből ízlésünk szerint, ha régi komódjainkat, fiókos szekrényeinket vagy éppen székeinket, asztalainkat újítanánk fel!

Fabútoraink lefestéséhez érdemes valamilyen strapabíró festéktípust, például foltálló kerámiafestéket használni, amely a falak mellett a fa-, fa eredetű és a fémfelületek festésére is kiválóan alkalmas. Ezek a festékek nemcsak jól fednek, hanem ellenállnak karcolásoknak és más kisebb fizikai behatásoknak, továbbá könnyen lemoshatjuk róla az esetleges szennyeződéseket, foltokat is, így bútoraink intenzív használat mellett is tartósabbak lehetnek. A kerámiafestékekből széles színválaszték elérhető, így biztosan megtaláljuk az elképzeléseinknek megfelelő árnyalatot.

Dobjuk fel lakásbelsőnket egyedi mintákkal!

A markáns színek mellett az egyedi minták is remek megoldást jelentenek arra, hogy otthonunkat minimális változtatással is egészen újjá varázsoljuk. Erre tipikusan a falfelületeket vagy a padlót szoktuk használni: egy-egy figuratív vagy absztrakt mintás tapéta, mozaikszerű vagy patchwork kialakítású padlólap nagyban befolyásolja a tér összhatását.

De miért ne dobhatnánk fel látványos mintákkal, textúrákkal bútorainkat is? Ha például egy régi asztalt újítanánk fel, ragasszunk tetszőleges színű vagy mintájú kerámiacsempéket az asztallapra! Ehhez akár töredékcsempéket is használhatunk – így maga az elrendezés is formabontó lesz. De egy régi szekrény hátfalát is könnyen egyedivé tehetjük: a polcok mögött fedjük be a hátlapot mintás tapétával vagy akár kisebb alakú mozaikcsempével!

Adjunk új funkciót berendezési tárgyainknak!

A fenntarthatósági törekvésekkel párhuzamosan egyre nagyobb teret hódít az utóbbi években az upcycling, azaz az értéknövelő újrahasznosítás. Ennek lényege, hogy az eredetileg hulladékként kezelt vagy annak szánt anyagokból, tárgyakból valami olyat alkotunk, ami értéktöbblettel bír, mint csupán maga az alapanyag. Ezt az elvet kiválóan alkalmazhatjuk régi bútortárgyaink felújításakor is, ha azoknak az eredeti funkciójuktól eltérő új szerepet adunk.

Nézzük erre néhány példát!

Régi fiókos vagy ajtós komódunkból újrafestéssel, esetleg az ajtók leszerelésével stílusos bárszekrényt varázsolhatunk.

varázsolhatunk. Egy régi faajtóra asztallábakat szerelve rusztikus hatású dohányzóasztalt készíthetünk.

készíthetünk. Fiókos öltözködőasztalunk tetejére márványlapot helyezve egyedi mosdószerkényt alakíthatunk ki.

Persze nemcsak bútordarabjainkat hasznosíthatjuk újra ekképpen: különféle tárgyakból, akár hulladékokból látványos kiegészítőket is készíthetünk. Ennek gyakori példája a régi hanglemezekből vagy a biciklialkatrészekből készült fali órák és egyéb dísztárgyak.

A fenti példákon felül természetesen megannyi más metódust bevethetünk bútoraink felújítására – a lehetőségeknek tényleg csak a képzeletünk szabhat határt. A szokatlan renoválási megoldásoknak azonban éppen ez a legnagyobb ereje: otthonbelsőnk tényleg a mi egyedi ízlésünket, illetve személyiségünket fogja tükrözni, és biztosan nem fogja tucatlakás hatását kelteni.