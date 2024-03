Tóth Balázs elsőként felidézte az önkormányzati tulajdonban lévő vasvári iparterület történetét: már 2016-ban megfogalmazták a városnak a legnagyobb törekvését, hogy minél több munkahelyeket teremtő cég jöjjön a városba. E gondolat mentén vásárolta meg az önkormányzat az iparterületet.

A mai napon pedig egy újabb szintet lép az iparterület fejlesztése és a vasvári gazdasági szerkezet, hiszen egy sikeres és innovatív külső céget sikerült idecsábítanunk. Külön örömteli, hogy az AGS tulajdonosainak erős a vasvári kötődése. A családi vállalkozás egy magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységet, ezzel együtt egy új gazdasági kultúrát hoz majd a városba. Azt kívánom, hogy mindig sikeresek legyenek, hiszen a cég sikere a város sikere is lesz egyben. - zárta beszédét Tóth Balázs.

Fotó: Szendi Péter

Vasvári kötődésűek a cégtulajdonosok

A polgármester szavai után Varga Richárd, az AGS cégcsoport fő tulajdonosa ismertette a cég gazdasági tevékenységét. Az AGS Cégcsoport 2017-ben indult technológiai cégként. Fröccsöntő szerszámokat és az ahhoz kapcsolódó termékeket gyártanak, olyan formában, hogy ők adják hozzá a mérnöki tudást, tehát a tervezési rész is a vállalatnál történik, illetve maga a gyártás is. Pár év alatt két és fél milliárdos árbevételt produkáltak, egy komplett értékesítési hálózatot hoztak létre, Európában több országban is jelen vannak, a megrendelések 40%-a exportból jön.

Jelenleg két üzemük van Magyarországon, nemrég felvásároltak két konkurens céget, tehát egy dinamikus növekedésnek lehetünk tanúi. – Hatalmas motivációval és célokkal megyünk neki a következő éveknek. A növekedés alapja a technológiai tudás, a fiatal, dinamikus csapat és van egy erős értékesítési szemlélet a cégben, mely édesapám, Varga Gábor Csaba érdeme, aki a cégcsoport kereskedelmi igazgatója. - mondta a cégvezető. Kiemeli ő is a vasvári kötődésüket, az egész család itt nőtt fel és mivel lokálpatrióták, küldetésük, hogy támogassák a vasváron élőket – ezért is hozzák ide a vállalatot.

Szeretnénk itt egy olyan központot létrehozni, ami gyakorlatilag egy európai technológiai bázisa lenne a tevékenységünknek. - húzta alá Varga Richárd.

Az AGS vasvári csarnoka jelenleg tervezési fázisban van, jövő év közepe-vége felé lehet reális a nyitás. Körülbelül 40-50 főt terveznek felvenni majd az új vasvári telephelyre.

A sajtótájékoztatón jelen volt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, a cégcsoporttal a szerszámgyártás csúcsa érkezik Vasvárra és külön méltatta, hogy az együttműködés külső támogatás nélkül jött létre, az önkormányzat a saját tulajdonában lévő ipari park területét ajánlotta fel a technológiai vállalatnak.