A FALCO és a Kronospan Alapítvány részéről Kovács Tamás PR-vezető köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavaly ültetett fák most kezdtek hajtani, és a tárlat révén új és figyelemfelhívó szerepet kapnak a tavasz kezdetén. A kiállítás különlegessége, hogy a műalkotások nem hagyományos anyagból, hanem a FALCO tevékenysége során keletkező természetes anyagokból és hulladékokból készültek. A tárlattal a hulladék újrahasznosításának lehetőségére hívják fel a figyelmet és megmutatják, hogy az elvileg érdektelen anyagból gyönyörű és kreatív alkotásokat lehet készíteni. A körforgásos gazdaság modellje mutatkozik meg ezzel: a természetből származó faanyagot feldolgozzák, a hulladéka hasznosul, terméket állítanak elő belőle, a művészek által újraéled, megújul – mindezzel értéket teremtenek – mutatott rá. Régi törekvésük az is, hogy a FALCO Zrt. ne csak egy ipari vállalatként legyen jelen Szombathelyen, hanem a kulturális programok támogatásával, létrehozásával is színesítse a város kulturális életét, mondta.

A kiállítás művészeti vezetője, kurátora, Elisabeth Ledersberger-Lehoczky a köztéri művészet jellegéről beszélt a megnyitón: „a város peremén” mutatják be műveiket, amiket természetes fény világít meg, az elhaladókon múlik, hogy befogadják-e a műveket vagy éppen elmennek mellettük. A műtárgyakhoz a művészek tudatosan választottak anyagot, ezt is kiemelte.

Csendes Csaba (Magyarország); Stefan Haring (Ausztria); Angelica Kugler-Bampi (Ausztria); Elisabeth Ledersberger-Lehoczky (Ausztria/Magyarország); S.Horváth Ildikó (Magyarország); Ortlieb Szilvia (Ausztria/Magyarország); Pintér Zsuzsanna (Magyarország); Rhea Uher (Bayern); Armin Ruckerbauer (Ausztria) és Karl Schwarzl (Ausztria) művei láthatók. Ne mulassza el, aki arra jár.